17 сентября 2024, 22:55

Прием заявок на участие в экоконкурсе начался в Подмосковье

«ЭКОПОДМОСКОВЬЕ.РФ»
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Прием заявок на конкурс «ЭкоПодмосковье.РФ» стартовал в регионе. Заявки можно подать С 15 сентября по 1 декабря.

Как рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области, тема конкурса - экологические и природоохранные проекты подрастающего поколения Московской области - рисунки, плакаты, видео и фотороботы.

«Конкурс направлен на экологическое просвещение молодежи, формирование уважительного отношения к природе Московской области, а также на продвижение современных методов переработки и утилизации отходов», - пояснил и. о. министра экологии и природопользования Московской области Павел Бида.

Работы оценят по трем возрастным группам: младшая - с 4 до 7 лет, средняя - с 8 до 13 лет и старшая - от 14 до 18 лет.

Конкурс пройдет в два этапа. До 1 декабря нужно прислать свою заявку на электронную почту konkurs@opmoeco.ru. А с 1 по 10 декабря 2024 года работы оценит профессиональное жюри.

Победителей ждут дипломы и призы от партнеров конкурса, а все участники и их наставники получат дипломы и благодарственные письма в электронной форме.

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Экология конкурсы
17 сентября 2024, 22:06
Новый элеваторный комплекс построят в Кашире в 2026 году
Фото: АО "Пром Продукт"
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Подмосковное сельхозпредприятие завершает первый этап строительства элеватора в городском округе Кашира. Комплекс сможет вместить более 44 тысяч тонн различных культур.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, предприятие в 2022 году приобрело земельные участки сельскохозяйственного назначения и увеличило посевную площадь до четырех гектаров.

«На текущий момент возведены завальная яма, рабочая башня с двумя автономными линиями для переработки продукции, установлены две сушильные установки и зернохранилище объемом 12 тысяч тонн», - пояснили в ведомстве.

После ввода в эксплуатацию нового элеваторного комплекса в 2026 году создадут 40 рабочих мест. Общий объем инвестиций составляет 600 миллионов рублей.

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Строительство Продукты
17 сентября 2024, 22:05
Делегация из Китая посетила ферму в Подмосковье
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Делегация из Китая посетила ферму семьи Цветковых в Щелкове. Гости приехали перенять опыт ведения сельского хозяйства и обсудить создание совместного проекта.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, фермер планирует построить новый комплекс на тысячу голов дойного стада, а пока идет подготовка проектной и сметной документации. Запуск первой части объекта запланирован на следующий год.

Китайским коллегам рассказали о главных направлениях работы на ферме - содержании коров, выращивании кормов, производстве молочной продукции и туризме. А затем гости пригласили фермера с семьей приехать в Китай.

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Китай Фермеры
17 сентября 2024, 22:05
Противоаварийные учения провели в котельной № 4 Реутова
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В котельной № 4 городского округа Реутов прошли учения с привлечением пожарно-спасательных и газовой служб, электроснабжающей организации и ремонтных бригад теплосети. С начала подготовки к отопительному сезону это уже 16 тренировка.

По легенде в котельной произошло короткое замыкание, которое привело к возгоранию. Объект обесточили, очаг возгорания потушили.

«Ситуации моделируются разные. Если говорить о котельных, то это и остановка подачи воды, отключение насоса или же другой техники, без которой котельная не функционирует. Сегодня, по легенде, была прекращена подача электроэнергии и все службы прекрасно справились с ликвидацией этой аварии», - сказал заместитель главы Реутова Владимир Климов.

Он отметил также, что с начала подготовки к отопительному проводят уже 16 тренировку. Минимум три учения проходят в месяц и все девять котельных участвуют в них.

Заместитель начальника отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности городского округа Реутов Сергей Костельнюк добавил, что во время тренировки проверили техническое состояние резервного источника электроснабжения.

«Все службы уложились в расчетное время, тренировка прошла на должном уровне», - рассказал он.

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Отопление Реутов
17 сентября 2024, 21:44
Юная вокалистка из Фрязина победила на международном конкурсе талантов
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В Москве на Международном конкурсе «Браво артист» детскую школу искусств города Фрязино представила юная вокалистка Вера Чечета. Она заняла первое место в номинации эстрадный вокал среди детей в возрасте от семи до девяти лет.

Юная певица на Международном конкурсе «Браво артист» в Москве исполнила номер «Крылатые качели». Он покорил жюри мастерством и эмоциональностью. К конкурсу Веру Чечету подготовили преподаватель Екатерина Полухина и концертмейстер Римма Колосова.

Вокалистка стала первой в номинации эстрадный вокал среди детей в возрасте от семи до девяти лет.

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Дети Фрязино

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