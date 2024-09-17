Прием заявок на участие в экоконкурсе начался в Подмосковье

Как рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области, тема конкурса - экологические и природоохранные проекты подрастающего поколения Московской области - рисунки, плакаты, видео и фотороботы.

«Конкурс направлен на экологическое просвещение молодежи, формирование уважительного отношения к природе Московской области, а также на продвижение современных методов переработки и утилизации отходов», - пояснил и. о. министра экологии и природопользования Московской области Павел Бида.

Работы оценят по трем возрастным группам: младшая - с 4 до 7 лет, средняя - с 8 до 13 лет и старшая - от 14 до 18 лет.

Конкурс пройдет в два этапа. До 1 декабря нужно прислать свою заявку на электронную почту konkurs@opmoeco.ru. А с 1 по 10 декабря 2024 года работы оценит профессиональное жюри.

Победителей ждут дипломы и призы от партнеров конкурса, а все участники и их наставники получат дипломы и благодарственные письма в электронной форме.

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