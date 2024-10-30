Прием заявок на участие в архитектурном конкурсе стартовал в Подмосковье

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Конкурс организовал комитет по архитектуре и градостроительства Московской области при поддержке Ассоциации проектировщиков региона.

По словам главного архитектора Подмосковья Александры Кузьминой, архитектурный конкурс - это отличная возможность рассказать о знаковых проектах, а авторам заявить о себе.

«Заявки на конкурс „Лучший проект Подмосковья“ принимаются до 30 ноября, подведение итогов конкурса и церемония награждения победителей состоится 13 декабря 2024 года в рамках одноименного архитектурного фестиваля», - рассказала Кузьмина.

В этом году участники могут представить свой «Лучший проект Подмосковья» в нескольких номинациях: объекты социальной инфраструктуры - школы, больницы, дворцы спорта, общественные здания и торговые комплексы, промышленные здания, жилые дома малой и средней этажности, а также проекты многоэтажек.

Оценивать работы будут ведущие архитекторы и специалисты в области градостроительства региона.

Подать заявку на участие в конкурсе можно с 30 октября до 30 ноября на сайте www.arhmo.ru.