Прием заявок на субсидии для социального бизнеса стартовал в Подмосковье

«Предприниматели Подмосковья, получившие социальный статус, могут подать заявку на субсидию размером до двух миллионов рублей, но не более 85% затрат. Поддержка позволит бизнесу компенсировать часть затрат, связанных с деятельностью социальных предприятий, в том числе на аренду или ремонт. Прием заявок продлится до 30 августа», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Узнать подробнее и подать заявку на получение субсидии можно на инвестиционном портале Московской области.

«Также с 1 августа предприниматели Подмосковья могут подать заявку на грант размером от 100 до 500 тысяч рублей. Воспользоваться поддержкой могут включенные в реестр социальных предприятий и молодые предприниматели в возрасте до 25 лет включительно», - добавила Зиновьева.

Узнать больше и подать заявку на получение гранта можно на инвестиционном портале Московской области.

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