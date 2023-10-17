Прием заявок на субсидии для поддержки семеноводства начался в Подмосковье
Прием заявок на субсидии в области элитного семеноводства начался в Подмосковье. На эти цели регион предусмотрел 10,7 миллиона рублей.
Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, прием заявок на субсидии завершится 20 декабря. Поддержку смогут получить личные подсобные хозяйства и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.
«Субсидии предоставляются сельскохозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение элитных семян зерновых, зернобобовых культур, рапса и сои», - сказал он.
Ежегодно поддержу Минсельхозпрода Подмосковья получают около 300 сельхозпроизводителей. В этом году по 32 видам субсидий выплатят 5,1 миллиарда рублей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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