10 января 2024, 13:54

Прием заявок на соципотеку для медиков начался в Подмосковье

Unsplash
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Медики Московской области могут стать участниками программы «Социальная ипотека». Прием заявок уже стартовал в Подмосковье.

По программе специалисты получают от Московской области 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение десяти лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга, а сам получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту. Подать документы на участие можно, обратившись в кадровую службу своей медицинской организации.

«Целый комплекс мер соцподдержки для медработников внедрен в Подмосковье. Так, уже девятый год реализуется программа соципотеки, по которой врачи, фельдшеры, рентгенлаборанты и медсестры могут обзавестись собственным жильем. За это время ей воспользовались уже более 1,8 тысячи медиков», - сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Напомним, что для медицинских сотрудников действуют и другие меры поддержки, например, компенсация аренды жилья, предоставление земельного участка под строительство дома и другие льготные программы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что до конца года в регионе планируют вручить докторам почти 300 сертификатов по программе «Социальная ипотека». Он отметил важность привлечения в Подмосковье новых медицинских специалистов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ипотека Медицина
10 января 2024, 14:38
Школу в селе Немчиновка достроят в 2024 году
Министерство стройкомплекса МО
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Подрядная организация завершает фасадные работы в новой школе в селе Немчиновка. Сейчас на строительной площадке трудится порядка 200 рабочих и три машины спецтехники.

Строители завершают фасадные и отделочные работы. Также ведется устройство внутренних инженерных сетей.

Общая площадь нового учреждения составит 11,7 тысяч квадратных метров. Учиться там будут 550 детей. В здании предусмотрен блок начальной школы с учебными кабинетами, помещениями для групп продленного дня и спортзалом, а также блок основной и старшей школы с кабинетами и лабораториями, спортивным и актовым залами, библиотекой, столовой и медицинским пунктом.

На территории школы построят стадион со спортплощадками, игровые зоны, места отдыха и зону для проведения мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет 2,2 тысячи учеников.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Школы
10 января 2024, 14:34
Рождественская лыжная гонка прошла в Солнечногорске
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Соревнования по лыжным гонкам, приуроченные к празднованию Рождества Христова, прошли на территории парка «Победы» в Солнечногорске. Организаторами выступили военнослужащие Тимоновского гарнизона.

На финише участников гонки ждала полевая кухня. Всем победителям вручили медали, грамоты и подарки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о признании Московской области самым спортивным регионом страны.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Участниками турнира стали 45 человек, в числе которых военнослужащие Тимоновского гарнизона, а также спортсмены из Наро-Фоминска, Зеленограда, Химок и Москвы. Рождественская гонка прошла на дистанции в пять километров.

«Общее количество участников - 45 человек, из них 16 человек борются за призовые места. Остальные участники - это массовый старт Тимоновского гарнизона. В планах проводить подобного рода мероприятия ежегодно, и впоследствии рождественские лыжные гонки станут одной из традиций нашего округа», - отметил военнослужащий Тимоновского гарнизона Павел Гаврилин.

Спортсмены Солнечногорск
10 января 2024, 14:31
Трое школьников из Мытищ получили именные стипендии губернатора Подмосковья
Unsplash
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Школьникам из Мытищ вручили именные стипендии губернатора Московской области в сфере образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Их получили три ученика.

Именная стипендия губернатора вручается с 2010 года. Ее могут получить школьники, успешно освоившие учебные программы и принимающие активное участие в мероприятиях в сфере образования, а также победители и призеры российских, областных, муниципальных конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований и творческих фестивалей.

Стипендиатами в Мытищах на этот раз стали Константин Блинников из лицея № 15, Николай Генералов из школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и Дарья Чапчикова из гимназии № 16. На торжественной церемонии ребятам вручили дипломы за успехи в учебе и участие в мероприятиях в сфере образования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Мытищи Школьники
10 января 2024, 14:24
Дополнительные бригады для быстрого устранения коммунальных аварий создали в Воскресенске
Максим Лысов
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Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин встретился с жителями микрорайона Лопатинский. Обсудили вопросы отопления и пути решения коммунальных проблем.

«Сложность с отоплением и горячим водоснабжением связана с серьезным износом сетей. Мы создали дополнительные бригады, чтобы оперативно устранять какие-либо аварии. Домов, где полностью отсутствует отопление, у нас нет», - рассказал заместитель главы Воскресенска по вопросам ЖКХ Александр Черняев.

Жители рассказали, что в дом № 32 по Центральной улице отопление поступает в полном объеме. В квартирах тепло, горячая вода тоже есть.

«Наш квартал обслуживает котельная № 1, поэтому проблем с отоплением у нас нет. Да, бывает, что стояки останавливаются. Но у нас прислали слесаря и все стало нормально. Единственная наша проблема - это нарушение циркуляции, дому уже 36 лет», - рассказала управдом Татьяна Егорова.

Однако некоторые жители микрорайона продолжают пользоваться обогревателями. Например, в квартирах дома № 1 в Зеленом переулке температура воздуха - 11-13 градусов.

Глава округа Алексей Малкин напомнил, что в этом году в микрорайоне Лопатинский завершится строительство новой котельной. Это поможет оказывать качественные коммунальные услуги жителям.

В течение пяти дней тепло вернется в 20 образовательных объектов в Климовске, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В настоящее время отопление удалось восстановить уже во взрослом отделении поликлиники и на подстанции скорой помощи.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Отопление Коммунальные аварии Воскресенск

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