Прием заявок на проект «Школа фермера» стартовал в Подмосковье
Прием заявок на проект «Школа фермера» начался в Московской области. Все, кто хочет развивать фермерское хозяйство, могут стать участниками до 31 августа. Заявки необходимо отправить по ссылке. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.
В ведомстве уточнили, что обучение будет проходить в очном формате на базе Можайского техникума и продлится два месяца. К участию приглашают владельцев личных подсобных хозяйств, учредителей или сотрудников хозяйственных обществ, а также тех, кто планирует начать заниматься аграрным бизнесом. Первые занятия начнутся уже 16 сентября. Отмечается, что по результатам обучения слушатели получат диплом установленного образца.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.
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