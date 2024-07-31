31 июля 2024, 18:28

Прием заявок на проект «Школа фермера» стартовал в Подмосковье

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО
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Прием заявок на проект «Школа фермера» начался в Московской области. Все, кто хочет развивать фермерское хозяйство, могут стать участниками до 31 августа. Заявки необходимо отправить по ссылке. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

В ведомстве уточнили, что обучение будет проходить в очном формате на базе Можайского техникума и продлится два месяца. К участию приглашают владельцев личных подсобных хозяйств, учредителей или сотрудников хозяйственных обществ, а также тех, кто планирует начать заниматься аграрным бизнесом. Первые занятия начнутся уже 16 сентября. Отмечается, что по результатам обучения слушатели получат диплом установленного образца.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Сельское хозяйство
31 июля 2024, 19:41
Щелковский перинатальный центр вошел в топ-5 лучших учреждений России
Пресс-служба Администрации г.о. Щёлково
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Перинатальный центр Щелкова вошел в топ лучших профильных учреждений России. Об этом сообщил главный врач Андрей Пастернак. Также в этом году центр получил лицензию на оказание помощи по двум новым профилям.

Центр курирует 12 городских округов - примерно миллион женщин. Такие данные на совещании у главы городского округа Щелково Андрея Булгакова привел главный врач окружного перинатального центра.

Акушерский стационар включает в себя родильный блок с 16 индивидуальными родовыми боксами, четыре больших операционных, реанимации, отделение патологии беременных и послеродовое отделение.

В неонатальном стационаре располагается детская реанимация на 24 койки. Также три года назад здесь появилось отделение хирургии новорожденных. За год через него проходят около 1000 детей.

Кроме того, врачи центра первыми в Московской области установили уникальную станцию КТГ-мониторинга. Подобные датчики анализируют состояние малыша во время родов.

Отметим, что в 2024 году учреждение получило лицензию на оказание высокотехнологичной медпомощи по профилям «гинекология» и «детская хирургия».

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Здравоохранение Врачи Щелково
31 июля 2024, 19:32
Травматолог-ортопед Кирилл Артемов вошел в штат Лобненской больницы
Unsplash
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В Лобненской больнице принимает пациентов молодой травматолог-ортопед Кирилл Артемов. Благодаря программам «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Социопотека» и другим мерам поддержки, молодые врачи приезжают трудиться в небольшие города, села и поселки Подмосковья.

Молодой травматолог-ортопед Кирилл Артемов пополнил штат Лобненской больницы и уже принимает пациентов. Врач получил диплом Первого Московского государственного медицинского университета имени Ивана Михайловича Сеченова по специальности «Лечебное дело» и окончил ординатуру по направлению «Травматология и ортопедия».

«Я стал врачом из-за желания помогать людям. Травматолог-ортопед - это врач, который в прямом смысле слова помогает больному встать на ноги и предотвратить дальнейшие осложнения. В нашем деле ты можешь спасать жизни или просто каждый день делать счастливее людей, у которых есть проблемы со здоровьем», - поделился Кирилл.

В Подмосковье работают меры поддержки для медспециалистов. Это программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Соципотека», «Земля - врачам», «Компенсация аренды съемного жилья» и другие.

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Лобня Врачи
31 июля 2024, 19:01
Члены клуба «Активное долголетие» из Лобни научились делать оберег «Подкова»
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Творческий мастер-класс по изготовлению оберега «Подкова» провели для пенсионеров клуба «Активное долголетие» в городском округе Лобня. Мероприятие организовали специалисты благотворительного фонда Happy Planet.

В рамках проекта «Активное долголетие» лобнинцы старшего поколения смогли поучаствовать в мастер-классе по созданию оберега «Подкова».

«Такой оберег - это элемент древнеславянских верований. По легенде, он приносит удачу в делах и благополучие в доме. Для изготовления сувенира мы использовали заготовку в форме подковы, бечевку и декоративные элементы природной тематики», - поделились участники мастер-класса.

Для членов клуба организуют творческие и спортивные мероприятия, занятия и мастер-классы. Участники слушают лекции, посещают экскурсии и танцевальные вечера.

Вступить в клуб «Активное долголетие» могут мужчины в возрасте от 60 лет и женщины - от 55. Записаться можно онлайн на сайте проекта, а можно прийти с социальной картой по адресу: городской округ Лобня, улица Молодежная, дом № 4. Подробности по телефону: 8 (495) 579-46-61.

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Лобня Пенсионеры
31 июля 2024, 19:00
Замглавы Подольска встретился с жителями комплекса «Новая Щербинка»
Пресс-служба администрации
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Заместитель главы Подольска Михаил Саруханов проверил содержание ЖК «Новая Щербинка». Жители обратились к нему с вопросами о подготовке к отопительному сезону, о состоянии дорог и транспортной доступности.

Во встрече с жителями также участвовали представители территориального отдела и управляющей организации «Бинета-Сервис».

Также жителей волновало содержание контейнерной площадки. Теперь профильные специалисты должны будут рассмотреть все обращения и просьбы.

Кроме того, накануне во время ремонта освещения на улице Рахманинова рабочие обнаружили три участка с некачественным соединением проводов. Из-за этого возникали короткие замыкания. Неполадки устранили и уличное освещение вдоль домов № 10-15, состоящее из 200 фонарей, восстановили.

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Подольск Благоустройство

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