11 декабря 2024, 09:54

Прием заявок на премию «Мы рядом. Доброе дело» начался в Подмосковье

Министерство информации и молодежной политики Московской области
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Ежегодную премию губернатора Московской области «Мы рядом. Доброе дело» в этом году получат 70 человек. К участию приглашаются защитники Отечества, семьи погибших героев, общественные деятели и волонтеры. Прием заявок начался и продлится до 17 декабря.

«Добрые дела объединяют наше Подмосковье. У нас много неравнодушных жителей, которые в трудной ситуации стремятся быть рядом с теми, кому тяжело - выручают, спасают, рискуя собственной жизнью, или просто изо дня в день оказывают внимание и заботу. Мы хотим поддержать самых активных, вовлеченных в жизнь Подмосковья и нашей страны людей. Для этого уже в 12-й раз проводим нашу региональную премию», - отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Подать заявку на премию можно до 17 декабря на сайте премия-мырядом.рф. Нужно заполнить анкету и рассказать о своей реализованной инициативе или героическом поступке. Прошедшие модерацию заявки появятся в разделе «Участники».

В этом году призовой фонд премии составит 80 миллионов рублей. В Министерстве информации и молодежной политики Подмосковья отметили, что победителями станут 70 человек.

Узнать больше о премии и номинациях можно на сайте премия-мырядом.рф и в Telegram-канале проекта.

Волонтеры конкурсы
11 декабря 2024, 09:45
Школу и детский сад построят в ЖК «Героев» в Балашихе
Главстрой Регионы
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Образовательный комплекс построят на территории ЖК «Героев» в Балашихе. В его состав войдет школа на 1320 мест и детский сад для 220 воспитанников.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, площадь здания школы превысит 20 тысяч квадратных метров. Сейчас там устанавливают оборудование, обустраивают коммуникации и благоустраивают территорию. Там могут заниматься 55 классов. Для учеников построят спортивные залы, библиотеку и другие помещения.

Площадь детского сада превысит три тысячи квадратных метров. Сейчас там проводят отделку помещений и устройство инженерных систем. На территории разместят игровые и спортивные площадки.

Жилой комплекс находится рядом с Ольгинским лесопарком. На территории уже работает детский сад, в пешей доступности находится железнодорожная станция.

Строительство Балашиха
10 декабря 2024, 23:05
Госавтоинспекторы в Истре возложили цветы к мемориалам героев ВОВ
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Работники Госавтоинспекции городского округа Истра почтили память солдат и возложили цветы к мемориалам героев Великой Отечественной войны. Всего они посетили три локации.

Истринские полицейские вместе с учениками из Красноярского края, которые специально приехали для участия в этом событии, возложили цветы к памятнику «Воинам-сибирякам», мемориалу «Рубеж Славы» в Снегирях и скульптуре «Регулировщице Надежде». Последний памятник в городском округе Истра возвели в 2015 году в честь женщины, которая обезопасила фронтовые дороги на Волоколамском шоссе. Вот уже девять лет жители со всего Подмосковья приезжают сюда почтить ее память и подвиги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возложил цветы к мемориалу «Рубеж обороны» в Протвине.

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Истра Памятники Великая Отечественная война
10 декабря 2024, 22:55
Студентка из Истры победила на всероссийском чемпионате по профмастерству
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Студентка истринского колледжа Анна Рожкова стала первой на чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы». Более 900 человек из 73 регионов страны боролись за это звание.

Соревнования проходили по 55 основным и 20 юниорским компетенциям. Участники преодолели несколько этапов: внутренний, Анну выбрали из 50 других студентов колледжа, региональный, межрегиональный и финал. Прошел он во дворце спорта «СКА Арена» в Санкт-Петербурге.

Анна принимала участие в самой массовой компетенции «Преподавание в младших классах». Она не только подготовила методические материалы для «уроков», но и выступила перед волонтерами, которые играли роль детей. В финале девушка подготовила урок по робототехнике.

«Привет, моя поддержка! Спасибо, что верили в меня! Благодаря вам эта победа - в наших руках! Спасибо всем педагогам и наставникам за то, что поддерживали меня и готовили на протяжении всего чемпионатного пути! Мы - первые!» - поделилась Анна Рожкова.

Быть преподавателем она мечтала с детства и часто помогала с учебой младшей подруге. Тогда и поняла, что это ее призвание.

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Истра Студенты конкурсы
10 декабря 2024, 22:50
Сквер у театра «Огниво» имени Железкина в Мытищах украсили 23 снеговика
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Подошел к концу фестиваль «Город Снеговиков» в кукольном театре «Огниво» имени Станислава Железкина. В сквере вблизи учреждения культуры появились 23 новых снежных персонажа.

За победу боролись 45 «скульпторов» разных возрастов со всего городского округа Мытищи. Горожане выбрали трех фаворитов. Приз зрительских симпатий в интернет-голосовании получил «Снежик-добряк». Гости сквера отдали предпочтение «Кибер-семье», а сам театр «Огниво» имени Станислава Железкина отметил «Парижанку».

Все участники творческого конкурса получили памятные призы. Насладиться выставкой снеговиков можно до конца зимы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Мытищи конкурсы

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