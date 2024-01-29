Прием заявок на премию губернатора для молодых ученых и специалистов начался в Подмосковье

«Премия губернатора Московской области для молодых ученых и специалистов вручается на протяжении уже 12 лет. За это время ее получателями стали 175 человек. Это талантливые специалисты, сотрудники научно-исследовательских и производственных организаций, представляющие настоящее и будущее подмосковной и российской науки», - сказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева.

В этом году премию в 700 тысяч рублей получат 15 человек.

Узнать больше о конкурсном отборе и подать заявку можно на сайте Мининвеста Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион усилит поддержку приезжающих педагогов с 2024 года.

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