Прием заявок на премии для молодых ученых начался в Подмосковье

С 10 февраля в Подмосковье пройдет прием заявок на ежегодные премии губернатора для молодых ученых и специалистов. В этом году выплата составит 700 тысяч рублей, рассказали в региональном Мининвесте.

Премии присуждают молодым ученым за достижения и выдающиеся результаты в области науки и технологий, которые обеспечивают продвижение инноваций в экономику и социальную сферу.

«Премия Губернатора Московской области для молодых ученых в регионе работает с 2012 года. За этот период всего было присуждено 190 премий. В 2025 году мы распределим 15 премий среди наиболее выдающихся разработок и достижений подмосковных ученых. Общий объем программы составит 10,5 миллиона рублей. Прием заявок продлится до 31 марта», - сказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева.

В прошлом году премии получили 15 молодых ученых и авторских коллективов. Среди них - сотрудник Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН, кандидат химических наук Азат Акбулатов. Он занимался повышением эффективности солнечных батарей.

Поддержку также получила младший научный сотрудник ИСМАН Арина Бажина, которая разработала технологию получения новых композитных материалов.

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