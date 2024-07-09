Прием заявок на получение грантов для фермеров стартовал в Подмосковье
Прием заявок на получение грантов для развития семейных ферм стартовал в Подмосковье. Победители конкурса могут получить до 30 миллионов рублей.
По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Двойных, на развитие семейных ферм в этом году предусмотрены гранты на 123 миллиона рублей.
«Оформить заявку на получение могут аграрии, деятельность которых зарегистрирована в Подмосковье не менее года, а также у которых отсутствуют задолженности», - рассказал Двойных.
Но есть нюанс, добавил министр, на ферме должны состоять не менее двух членов семьи главы хозяйства.
Вложить полученные средства фермеры могут в расширение земельных участков, строительство или модернизацию оборудования и складов.
Подать заявку можно до 9 августа.
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