Прием заявок на научные гранты до 10 миллионов рублей начался в Подмосковье
Конкурс на получение грантов правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций начался в Подмосковье. На поддержку могут рассчитывать организации для реализации научных, научно-технических и инновационных проектов.
«Максимальный размер гранта - десять миллионов рублей. На сегодняшний день такую поддержку на общую сумму свыше 435 миллионов рублей получили уже более 100 проектов», - рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.
Прием заявок продлится до 9 ноября. Внимание конкурсантов обращают на то, что минимальный размер софинансирования проекта грантополучателем - не менее 20% от суммы гранта.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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