Прием заявок на национальный конкурс IT-компаний завершится 29 февраля в Подмосковье

Жители Подмосковья могут записаться к врачу, на диспансеризацию или вызвать специалиста на дом при помощи Telegram-бота Денис. Он также собирает жалобы пациентов на здоровье и просит оценить качество визита. Им уже воспользовались почти 110 тысяч раз.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, с конца прошлого года бот проводит опрос пациентов перед записью к врачу, чтобы удобнее и быстрее собрать анамнез.

«С конца прошлого года чат-бот проводит опрос пациентов по жалобам на самочувствие перед записью к медицинскому специалисту. При этом весь анамнез попадает в электронную медицинскую карту, и на приеме врач видит симптомы, а значит, сможет быстрее заполнить историю болезни и больше времени уделить пациенту. Сервисом воспользовались коло 40 тысяч пациентов», - сказала она.

Самыми популярными разделами бота стали запись на прием к специалисту и вызов врача на дом.

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