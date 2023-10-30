Прием заявок на конкурс «ЖКХ глазами детей» продлили до 1 декабря в Подмосковье
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья продлило прием заявок на конкурс рисунков «ЖКХ глазами детей» до 1 декабря. Об этом попросили школьники и их родители.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский рассказал, что конкурсный комитет определит победителей̆ конкурса в каждом номинации и возрастной категории. Победителей наградят до Нового года.
Рисунки можно выполнить на любом материале в форматах А4 и А3 и отправить в Учебно-курсовой комбинат.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Министерства ЖКХ Московской области.