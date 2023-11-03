Прием заявок на конкурс по освещению в СМИ проблем защиты прав человека начался в Подмосковье

«Хочу поблагодарить всех, кто освещает события на правозащитную тему. Вы не только поднимаете сложные и важные вопросы наших жителей и тем самым помогаете их решать, но и занимаетесь важной просветительской деятельностью», - отметила Фаевская.

Работы могут быть представлены в трех номинациях: «Правовое освещение», «Профессия - правозащитник» или «Лучший правовой блог».

Прислать работу необходимо на почту upch_press@mosreg.ru с пометкой «На конкурс» до 15 ноября. Конкурсные заявки также можно подать по ссылке. Имена призеров и победителей озвучат в декабре.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале уже много новогодних мероприятий, список которых пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».