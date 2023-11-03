Прием заявок на конкурс по освещению в СМИ проблем защиты прав человека начался в Подмосковье
Конкурс на на лучшее освещение проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности проведут по инициативе Уполномоченного по правам человека Московской области Ирины Фаевской. К участию принимают работы, опубликованные или вышедшие в эфир с 1 ноября 2022 года по 1 октября 2023 года.
«Хочу поблагодарить всех, кто освещает события на правозащитную тему. Вы не только поднимаете сложные и важные вопросы наших жителей и тем самым помогаете их решать, но и занимаетесь важной просветительской деятельностью», - отметила Фаевская.
Работы могут быть представлены в трех номинациях: «Правовое освещение», «Профессия - правозащитник» или «Лучший правовой блог».
Прислать работу необходимо на почту upch_press@mosreg.ru с пометкой «На конкурс» до 15 ноября. Конкурсные заявки также можно подать по ссылке. Имена призеров и победителей озвучат в декабре.
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