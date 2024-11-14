Прием заявок на конкурс по организации туризма стартовал в Подмосковье

В 2024 году для участников предусмотрено десять номинаций, восемь из которых - для отелей и два - для туристических компаний. Участвовать могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, занимающиеся туризмом в регионе.

Победителей определят отраслевые эксперты, а с 12 по 22 декабря пройдет онлайн-голосование, где туристы смогут выбрать своих фаворитов. Итоги конкурса подведут 25 декабря.