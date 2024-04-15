15 апреля 2024, 20:13

Прием заявок на конкурс лучшего молодого омбудсмена стартовал в Подмосковье

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Прием заявок на участие в конкурсе на лучшего молодого правозащитника стартовал в Подмосковье. Состязания пройдут по инициативе Уполномоченного по правам человека в Московской области и Молодежного совета.

По словам омбудсмена Подмосковья Ирины Фаевской, главная цель конкурса - выявить лучших молодых правозащитников и поощрить их.

«Приглашаем молодых людей, которые занимаются активной правозащитной деятельностью в Подмосковье, принять участие в нашем конкурсе. Важно поддерживать молодых людей, которые занимаются таким важным делом», - рассказала Фаевская.

Принять участие в состязании могут граждане России в возрасте от 16 до 35 лет по направлениям: активная и плодотворная общественная деятельность в сфере защиты прав и свобод человека; благотворительная, волонтерская деятельность; развитие и укрепление институтов гражданского общества; правовое просвещение граждан в сфере защиты прав и свобод человека.

Заявки на конкурс принимаются до 1 августа.

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Молодежь конкурсы
15 апреля 2024, 20:43
Ученики школьного Бородинского лесничества смастерили скворечники для птиц
Комитет лесного хозяйства МО
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Ученики школьного лесничества «Березка» сделали своими руками скворечники для возвращающихся в родные края пернатых. Украшенные оригинальным декором домики для птиц разместят на аллее в учебном учреждении «Созвездие Вента» в селе Мокрое Можайского городского округа.

По словам помощника участкового лесничего Бородинского филиала «Мособллеса» Елены Котовой, ребята смастерили и украсили каждый скворечник под руководством лесничих-наставников.

«Каждый вложил в свою работу душу. Мы всегда рады возвращению пернатых друзей - санитаров леса», - рассказала Котова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Птицы Школьники
15 апреля 2024, 20:35
Выставку детских рисунков «Мы к звездам проложили путь» провели в Лобне
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Конкурс детского художественного творчества «Мы к звездам проложили путь» прошел в Лобне. Его провели в школе № 10 и приурочили ко Дню космонавтики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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Участниками соревнования стали дети и подростки города в возрасте от семи до 18 лет, которые представили свои творческие работы на космическую тематику. Жюри конкурса определило победителей в различных возрастных категориях.

Так, в категории от семи до 11 лет победу одержал Юрий Марченко, учащийся школы № 9. Среди участников от 11 до 14 лет лучшей стала работа Евгении Лянге из школы № 5, а в старшей категории участников от 15 до 18 лет победителем стала Надя Комарова из лицея.

Выставки Дети Лобня Космос
15 апреля 2024, 19:55
Учения по тушению лесного пожара прошли в Дмитровском городском округе
Комитет лесного хозяйства МО
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Сотрудники «Мособллеса» провели межведомственные учения по тушению лесного пожара в Дмитровском городском округе. В мероприятии приняли участие 17 спасателей и семь единиц техники.

Специалисты закрепили навыки применения противопожарного оборудования и инвентаря, а также отработали слаженность действий служб при возникновении лесного пожара.

В подмосковном Комлесхозе напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы: физические лица заплатят - от 15 до 60 тысяч рублей, должностные лица - от 30 до 110 тысяч рублей, юридические лица - от 100 тысяч до двух миллионов рублей. В отдельных случаях возможно лишение свободы на срок от восьми лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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Штрафы Лесные пожары Дмитров
15 апреля 2024, 19:47
Сотрудники подмосковного ГУСП поучаствовали в благотворительной акции
ГУСТ МО
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Коллектив ГУСТ Московской области поучаствовал в акции «День благотворительного труда», которая прошла 12 апреля. Сотрудники пожертвовали 99% заработной платы за один рабочий день фонду «Рождественская звезда» в Щелково.

По словам руководителя ГУСТ Московской области в ранге министра Светланы Аиповой, фонд помогает семьям с тяжелобольными детьми оплатить реабилитацию или купить предметы первой необходимости.

«Один процент заработной платы направили в благотворительный фонд на укрепление Иосифо-Волоцкого ставропигиального мужского монастыря в селе Теряево в Волоколамском округе, - рассказала Аипова.

В ведомстве отметили, что также инспекторы помогают подопечным пансионата «Ногинский» - поздравляют постояльцев с праздниками и помогают с уборкой территорий.

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Благотворительность Работа Щелково

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