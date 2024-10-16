16 октября 2024, 02:17

Прием заявок на конкурс красоты «Люберецкая краса 2024» продлится до 30 октября

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В городском округе Люберцы стартовал конкурс красоты «Люберецкая краса 2024». Участницами могут стать девушки с 16 до 23 лет. Заявки принимают до 18:00 30 октября.

Организовало мероприятие отделение «Молодой гвардии» в Люберцах и администрация городского округа. За звание самой красивой поборются девушки в возрасте от 16 до 23 лет, которые учатся или живут на территории муниципалитета.

Конкурсантки должны обладать натуральной красотой, не иметь пластической коррекции, вредных привычек, татуировок на открытых частях тела. Поучаствовать в конкурсе приглашают не замужних девушек, не имеющих детей, и без судимости.

Участницы пройдут три этапа: подача заявок, отборочный тур и финал. Финальные испытания состоятся 8 декабря, девушки выполнят конкурсные задания: «Мой стиль», «Мое хобби», «Мой мир», «Мое дарование», «Истинная леди».

Главный приз: «Люберецкая Краса - 2024», специальные призы: «Мисс Стиль 2024», «Мисс Золотые ручки 2024», «Мисс Золотое сердце 2024», «Мисс Дарование 2024», «Мисс Грация 2024», «Мисс Очарование 2024», «Мисс Изящество 2024», «Мисс Сияние 2024», «Мисс Оригинальность 2024».

Чтобы подать заявку на участие, необходимо заполнить форму. Подробную информацию можно прочитать в приложении к конкурсу по ссылке.

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Люберцы конкурсы
16 октября 2024, 02:04
Активисты «Молодой гвардии» восстановили забор у дома ветерана ВОВ в Красногорске
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На заборе у дома ветерана Великой Отечественной войны появились граффити. Молодогвардейцы из Красногорска закрасили все надписи, вернув ему первоначальный вид.

Участники «Молодой гвардии» занимают активную гражданскую позицию. На этот раз ребята проявили себя, помогая ветерану Великой Отечественной войны. Подростки из «Молодой гвардии» восстановили забор возле его дома. Накануне там появились граффити. Активисты расценили это, как неуважение к памяти солдат, которые пожертвовали собой ради мира. Ребята привели забор в порядок, закрасив надписи. Своим примером они показали, что необходимо заботиться о прошедших через трудности и испытания ветеранах.

Молодогвардейцы продолжат бороться с вандализмом, напоминая о необходимости сохранять память о прошлом и уважать историю нашей страны.

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Красногорск Волонтеры Молодежь
16 октября 2024, 01:20
Рейд по проверке водителей автобусов пройдет в Красногорске до 20 октября
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В городском округе Красногорск с 14 по 20 октября проводят профилактическое мероприятие «Автобус». Оно направлено на снижение числа аварий с участием пассажирского транспорта. Водителей автобусов, техническое состояние машин проверят сотрудники Госавтоинспекции.

Автоинспекторы проинспектируют соблюдение водителями режима труда и отдыха: переутомление за рулем приводит к авариям. Также осмотрят техническое состояние автобусов: регулярное обслуживание машин предотвращает возникновение неисправностей, из-за которых возникают опасные ситуации на дорогах. Также водители пассажирского транспорта для безопасности пассажиров должны соблюдать правила дорожного движения.

Профилактическое мероприятие «Автобус» поможет повысить уровень безопасности пассажирских перевозок в Подмосковье.

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Красногорск ПДД ГИБДД Автобусы
15 октября 2024, 22:36
Штаб по вопросам восстановления электричества прошел в Чехове
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Основной темой обсуждения на утреннем штабе в администрации городского округа Чехов стало отключение электричества в населенных пунктах муниципалитета. Для устранения последствий непогоды направили шесть бригад.

Начальник Чеховского района электрических сетей компании «Россети Московский регион» Иван Выскребенцев доложил, что из-за падения деревьев повреждения получили восемь линий электропередач. На них произошло около 10 обрывов. Чтобы ликвидировать последствия, сформировали еще шесть бригад. В нескольких населенных пунктах установят мобильные электростанции.

Специалисты восстановили электроснабжение в котельной № 1. Сейчас налаживают работу оборудования в котельных поселка Васькино, села Новый Быт и деревни Бершово.

«Все адреса, которые вы оставляете в комментариях, уже в работе. Сотрудники управляющих компаний проверяют домовые системы отопления и осуществляют необходимые работы по развоздушиванию», - подчеркнул глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

При возникновении проблем с отоплением можно обратиться по номеру: 7 (985) 385-80-28. Если случилась авария, необходимо позвонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 7 (910) 101-07-24 или 112. Кроме того, работает горячая линия главы округа: 8-800-200-10-67.

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Электричество Чехов
15 октября 2024, 22:20
Работы по устранению технологических отключений отопления проверили в Чехове
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Глава городского округа Чехов Михаил Собакин проверил работы про устранению технологических отключений тепла в округе. Осмотрел теплотрассу на улице Гагарина, котельную № 17 в микрорайоне Ровки и другие объекты.

Рабочие завершают ликвидацию утечки на теплотрассе по улице Гагарина. Жителей домов № 45, № 47 и № 49 в ближайшее время обеспечат теплом.

Также комиссия проинспектировала котельную № 17. Здесь измерили уровень подачи тепла в многоквартирные дома и детский сад. Специалисты развоздушили системы отопления по 13 адресам, которые упоминали в комментариях в социальных сетях у главы муниципалитета. В отдельных подъездах и квартирах все еще остаются проблемы. Сейчас бригады работают над их устранением.

Ремонтные бригады вышли по адресам: Лопасненская улица, дома № 1, № 2, улица 8 Марта, улица Маркова дома № 11, № 13, улица Чехова дом № 41, № 43, № 33/9 и Весенняя улица.

При возникновении проблем с подачей отопления, необходимо позвонить по телефону: 7 (985) 385-80-28. Если произошла авария, следует обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: 7 (910) 101-07-24 или 112. Также доступна горячая линия главы округа: 8-800-200-10-67.

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Чехов Ремонтные работы

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