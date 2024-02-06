06 февраля 2024, 16:32

Прием заявок на конкурс для детей-инвалидов «Мир без границ» начался в Подмосковье

Телеканал «360»
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Инклюзивный фестиваль творчества «Мир без границ» снова пройдет в Подмосковье — об этом в эфире «Область перемен» сообщила председатель региональной ассоциации родителей детей-инвалидов Инна Орлова. Другие гости программы рассказали о поддержке пациентов с сахарным диабетом и способах развития бизнеса в Московской области.

Грант для фермеров Грант «Агростартап» - одна из самых популярных мер поддержки для бизнеса на селе в Подмосковье. В 2023 году Минсельхозпрод поддержал 11 фермеров, предоставив им 53 миллиона рублей. Потомственный пчеловод из Клина Мария Губакина стала одной из тех, кто получил поддержку.

«Я пришла к пчеловодству не просто так. Мой отец до сих пор передает мне знания, и я развиваюсь как пчеловод в шестом поколении. Мое мнение - нужно вырасти в этой среде, так будет гораздо проще», - говорит Мария.

Когда девушка решила организовать свое собственное хозяйство, пошла учиться в «Школу фермеров» - это еще одна мера поддержки сельского предпринимательства в Подмосковье. Регион предоставляет множество возможностей начать собственное дело и успешно его развивать.

Новые датчики для детей Две с половиной тысячи детей в Московской области болеют сахарным диабетом первого типа - об этом сообщила заведующая отделением эндокринологии НИКИ детства Асиет Тлиф. В этом году ребята получат новые приборы мониторинга уровня глюкозы в крови последнего поколения. Датчики предоставят бесплатно.

«Если нет систем мониторирования, человеку приходится постоянно отслеживать уровень глюкозы с помощью прокола пальца. Мониторинг - это когда каждую минуту мы можем видеть уровень глюкозы в крови. Обучаем родителей и их детей пользоваться современными датчиками», - пояснила врач Бизнес по франшизе Министерство инвестиций Московской области продолжает прием заявок на получение субсидий для приобретение франшиз. В 2023 году в Подмосковье спрос на покупку бизнеса вырос на 28%. Одна из первоочередных задач на старте - подобрать доступную локацию для своего предприятия. С этим в регионе помогают центры «Мой бизнес».

Социальный предприниматель из Видного Екатерина Младова рассказала о своем опыте получения субсидии.

«В 2022 году я вошла в роль предпринимателя. Вела активную рабочую деятельность, а уже в 2023 году получила первую свою субсидию - мне возместили затраты по аренде. Если я работаю по франшизе, то это хороший способ закрыть часть своих затрат», - считает Екатерина.

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Фестиваль без границ Прием заявок на участие в конкурсе «Мир без границ» для детей-инвалидов начался в Подмосковье. Фестиваль проходит в регионе с 2016-го, и в этом году его поддержали Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова и фонд «Донбасс.рф». Помощь в организации традиционно окажет правительство Московской области.

В 2024 году конкурс посвятили сказкам народов мира. Ребята из разных городов получат возможность показать себя на большой сцене и проявить таланты. Итоги подведут на фестивале в Одинцове.

«Конкурс перерос из подмосковного в международный. В прошлом году уже участвовали дети со всей России и из других стран, в этом сезоне мы продолжаем двигаться в этом направлении. Правительство Московской области и губернатор Андрей Воробьев сразу поддержали нас, благодаря этому мы смогли так развиться», - рассказала председатель ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья Инна Орлова.

06 февраля 2024, 17:07
Реконструкцию центрального парка обсудили в администрации Лобни
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Совещание по реконструкции центрального парка культуры и отдыха прошло в администрации Лобни. На встрече обсудили сроки работ и планы по размещению каруселей, детских и спортивных площадок.

Участие в совещании приняли первый заместитель главы городского округа Лобня Евгений Аптекин, заместитель главы по вопросам ЖКХ Анна Тураева, представитель дирекции парков Иван Перепелко и подрядчики.

Они назначили ответственных по всем запланированным работам и договорились провести обследование и санитарную вырубку деревьев и кустарников.

Напомним, благоустройство центрального парка завершится к концу лета. Рабочие уже приступили к демонтажу старых конструкций и ограждений. Реконструкция проходит по нацпроекту «Жилье и городская среда» в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Благоустройство Лобня Парки
06 февраля 2024, 16:59
Дорожные службы в Лобне подготовились к циклону «Ольга»
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Коммунальщики в Лобне перешли на усиленный режим работы в связи с циклоном «Ольга». Синоптики обещают, что до четверга в Московской области ожидается снегопад и похолодание.

Циклон «Ольга» принесет сильный снегопад и понижение температуры до -23 градусов. Чтобы оперативно устранять последствия непогоды в Лобне на расчистку дорог выведут 19 коммунальных машин. Они будут прометать дорожное покрытие и обрабатывать его против гололеда.

Для ручной расчистки улиц сформировали девять мобильных бригад. Также привлекли к уборке пять погрузочных машин и 15 грузовиков для вывоза снега.

Напомним, ранее в Лобне расчистили территорию железнодорожной станции, в том числе со стороны микрорайона Восточный. Чтобы уборка была регулярной, к этой работе привлекли двух дворников.

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Лобня Снегопад
06 февраля 2024, 16:43
Предпринимателям из Одинцова напомнили о требованиях к архитектурному стилю торговых павильонов
пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
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Глава Одинцова Андрей Иванов провел рабочую встречу с предпринимателями округа. Обсудили вопрос оформления торговых павильонов, расположенных вдоль выездных магистралей.

Андрей Иванов напомнил о необходимости привести все фасады и заборы к единому архитектурному стандарту. Он подчеркнул, что это личное поручение губернатора региона. Въезд и выезд должны быть удобными для покупателей, чтобы не провоцировать аварийные ситуации.

Ответственность за достойный вид и обслуживание торговых точек лежит на их владельцах. Озвученные на совещании меры направлены на поддержание привлекательного облика города и благоприятной среды для местных жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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Одинцово Бизнес
06 февраля 2024, 16:37
Библиотеку капитально отремонтировали в поселке Снегири под Истрой
Пресс-служба администрации городского округа Истра
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Библиотеку в поселке Снегири открыли после капитального ремонта. В учреждении не только обновили помещения, но и мебель, технику и книжный фонд.

Строители покрасили помещения и заменили входные двери. К открытию библиотеки приобрели новый проектор, офисную технику и мебель. Также закупили 200 новых книг.

Ежегодно библиотеку посещают более семи тысяч человек. Там работают четыре творческих кружка и проводятся занятия по компьютерной грамотности. Также в учреждении есть доступ к Национальной электронной библиотеке.

«Учреждение активно сотрудничает со Снегиревским домом культуры, Ленино-Снегиревским военно-историческим музеем, Дедовской школой № 3 имени Белобородова, Снегиревской школой искусств. За прошедший год библиотека стала организатором и участником порядка 250 различных мероприятий», - поделилась глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят свыше 70 школ и детских садов в 2024 году.

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Истра

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