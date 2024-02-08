08 февраля 2024, 10:15

Прием заявок на компенсацию затрат по сертификации для фермеров начался в Подмосковье

источник: пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Подмосковные фермеры могут получить компенсацию части затрат на сертификацию продукции на внешних рынках. Прием заявок на господдержку начался 1 февраля.

Как рассказал заместитель председателя правительства, глава Минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов, поддержка распространяется на зерновые, мясную, рыбную, молочную и другую продукцию.

«Мера господдержки станет стимулом для экспортного потенциала Московской области и позволит возместить региональным товаропроизводителям от 50% до 90% затрат. Для участия необходимо предоставить документы, в том числе договоры на оказание услуг, реквизиты сертификатов и скан-копии внешнеторговых контрактов», - сказал он.

Направить полученные средства можно на возмещение трат на оценку соответствия продукции международным стандартам, проведение ветеринарных мероприятий, хранение и транспортировку и многое другое.

Отбор заявок продлится до 29 февраля.

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Сельское хозяйство
08 февраля 2024, 10:06
Юная скрипачка из Подмосковья стала новой героиней проекта «Открывая таланты»
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Скрипачка из Подмосковья Анна Танкова выступала десятки раз на самых разных сценах, в том числе всероссийского масштаба. В новом выпуске спецпроекта РИАМО «Открывая таланты» 12-летняя девочка рассказала об отношении к современной музыке и планах на взрослую жизнь, а также объяснила, почему выбрала именно скрипку.

Приучали к классике с детства С раннего детства Анны родители включали ей классическую музыку - произведения Моцарта, Баха, Вивальди. Любимым композитором девочки стал Петр Чайковский.

«Услышав игру величайшего скрипача ХХ века Яши Хейфеца и знаменитую исполнительницу Хилари Хан, отдала свое сердце королеве оркестра - скрипке. Это красивый инструмент со звуком, похожим на пение. Классическая музыка со мной всю жизнь, ее я слушаю каждый день и в обычной жизни - популярных сегодня исполнителей даже не знаю», - поделилась Танкова.

Родители поддержали увлечение дочери и отдали ее во Фрязинскую детскую школу искусств. Юная жительница Подмосковья попала в класс Нины Солосиной, которая сама обучалась музыке во Фрязине. Педагог окончила музучилище в Пушкино, а затем сразу начала преподавать.

«Музыки всегда просила моя душа. А еще всегда нравилось работать с детьми - так что это мое призвание: преподавать, прививать любовь к искусству», - рассказала наставница скрипачки.

Концерты и победы Анна обучается во Фрязинской ДШИ около пяти лет, много готовится и занимается, что позволяет почти не нервничать на концертах. По словам девочки, нужно делать упор не на количество занятий, а на их эффективность.

Школьница при поддержке педагога завоевала немало побед: стала лауреатом второй степени Международного конкурса «Времена года», заняла перовое место в XXVI Открытом конкурсе учащихся ДМШ и ДШИ Электростальской зоны, получила абсолютное золото в зональном конкурсе «Юный скрипач», в дуэте с флейтисткой Анастасией Поповой победила в областном конкурсе «Ансамблевое музицирование» в Электростали, стала обладательницей Гран-при муниципального конкурса «Моя любимая пьеса» Королевского территориального методического объединения детских музыкальных школ.

«Самый запоминающийся - межзональный конкурс в музыкальном училище Пушкино. Была большая конкуренция и серьезные соперники, но мы заняли второе место. А еще впечатлил огромный зал - было очень непривычно», - отметила Танкова.

Воспитанники Фрязинской ДШИ мечтали о собственном огромном зале семь долгих лет. И недавно желание исполнилось - компания «Газпромнефть - смазочные материалы» помогла школе оснастить площадку. В рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» здесь появилось световое и звуковое оборудование, акустические элементы сцены.

Анна уже мечтает исполнить на новой сцене «Концерт для скрипки с оркестром» Чайковского. В будущем девочка хочет стать как Хилари Хан и продолжать создавать красивую музыку. В планах у скрипачки - окончить колледж, училище, а затем и консерваторию, чтобы не прекращать выступать.

Дети Музыка Фрязино
08 февраля 2024, 09:57
Выставка картин Сергея Смирнова открылась в Щелкове
Unsplash
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Выставка живописи Сергея Смирнова открылась в Щелкове. Главные темы на полотнах художника — городские пейзажи, природа, быт и русские праздники начала XX века.

На выставке в Щелковском историко-художественном музее представлено более 40 работ в различных жанрах. Сергей Смирнов пишет в традициях русской реалистической школы живописи, основоположниками которой были Шишкин, Левитан, Суриков, Куинджи.

Вернисаж превратился в настоящую творческую встречу. Друг и коллега мастера Виктор Орлов познакомил гостей с творчеством художника.

«Вообще работы Смирнова, хочу это отметить, они светоносные. В первую очередь они несут в себе свет. Они изнутри светятся», - поделился заслуженный художник России Виктор Орлов.

Работы Смирнова находятся в музейных собраниях и частных коллекциях России, Германии, Англии, США, Франции, Швейцарии.

Выставка в Щелкове будет работать до 9 марта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Картины Художники Щелково
08 февраля 2024, 03:09
Два новых кода для автомобильных номеров появятся в Подмосковье
Freepik
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Два новых кода для автомобильных номеров появятся в Подмосковье — 250 и 550. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России

Новые коды 250 будут выдавать после окончания кода региона 790, пояснили в министерстве.

«Также в ближайшее время планируется выдача серии 550», - уточнили в ГУ МВД.

Появление новых кодов в ведомстве объяснили тем, что в Московской области зарегистрировано более 3,5 миллиона автомобилей, ежегодно проводятся более 600 тысяч операций по регистрации или внесению изменений в данные машин. На данный момент в регионе действуют шесть кодов: 790, 50, 90, 150, 190, 750.

Два новых кода для автомобильных номеров появятся в Подмосковье - 250 и 550. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России

Россия Машины
07 февраля 2024, 23:53
Подмосковных школьников пригласили на онлайн-олимпиаду по информатике
Министерство образования Московской области
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Образовательная платформа «Яндекс Учебник» приглашает подмосковных школьников поучаствовать в олимпиаде по информатике. Мероприятие для учеников 5-11-х классов пройдет в онлайн-формате с 6 февраля по 10 апреля.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, в первом туре, который продлится четыре недели, ребятам предстоит решить задачи на логику, выполнить задания на программирование робота-доставщика на Blockly, а также написать код на языке Python. Принять участие в олимпиаде смогут все школьники, независимо от уровня своей подготовки, так как для участников предусмотрены обучающие видео-уроки.

Ребята, прошедшие во второй тур, будут работать с экспертами компании над созданием собственной интерактивной информационной модели.

Победителей второго тура олимпиады ждет торжественная церемония награждения и ценные призы от «Яндекс Учебника».

Все участники получат сертификаты олимпиады, а победителей наградят дипломами, а те, кто прошел во второй тур олимпиады, получат дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Напомним, что олимпиада включена в перечень Министерства просвещения Российской Федерации на 2023–2024 учебный год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Яндекс Школьники Минобразования Подмосковья

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