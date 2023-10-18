Прием заявок на гранты Фонда развития промышленности начнется в Подмосковье 19 октября

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«Это не первый прием таких заявок в Московской области. Например, в 2022 году финансовую поддержку в виде грантов получили 16 предприятий», - отметил председатель профильного комитета Мособлдумы Тарас Ефимов.

По его словам, в общей сложности гранты выдали на сумму свыше 30 миллионов рублей. В этом году на поддержку могут претендовать предприятия обрабатывающей промышленности. Одно из условий - компания должна работать в Подмосковье не менее года.

С помощью грантов можно будет компенсировать до 90% затрат по процентам на кредиты от 50 миллионов рублей.

«По результатам опросов среди предпринимателей отмечается высокий уровень удовлетворенности государственной поддержкой в регионе. Для удобства все меры поддержки переведены в электронный вид», - заключил Ефимов.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач , которую поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В эфире телеканала «Россия 24» он перечислил меры, которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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