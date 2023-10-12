Прием заявок на гранты для промышленных предприятий начнется в Подмосковье 19 октября

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Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, прием заявок завершится 26 октября. Получателями смогут стать производства, зарегистрированные в регионе и работающие не менее года.

«Финансирование предоставляется по результатам отбора предприятий - соискателей. С его помощью возможно компенсировать до 90% затрат по процентам на кредиты от 50 миллионов рублей. Заявка на грант рассматривается не более семи дней, при этом размер гранта не может превышать 20 миллионов рублей», - сказала она.

Компенсировать можно будет проценты по кредиту, который брался для приобретения или модернизации оборудования, строительство, капитальный ремонт и другое. Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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