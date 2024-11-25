25 ноября 2024, 15:26

Прием заявок на 3 вида субсидий для предпринимателей открыли в Подмосковье

Медиасток.рф
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Прием заявок на субсидии для строительства и реконструкции гостиниц начался в Подмосковье. Он продлится до 2 декабря, рассказали в региональном Мининвесте.

Как отметила заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева, министерство проведет конкурс сразу на три субсидии. Так, предприниматели смогут получить компенсацию до 100 миллионов рублей затрат на создание инженерных и дорожных объектов, до 300 миллионов рублей на уплату процентов по кредиту для строительства или реконструкции гостиниц и на возмещение до 100 миллионов рублей затрат на уплату процентов по кредиту для ведения деятельности в отдаленных округах региона.

Для получения поддержки предприниматель должен быть зарегистрирован в Подмосковье и вести деятельность на территории региона. Узнать подробнее о требованиях можно по ссылке , а также по телефону 0105.

Поддержка предпринимателей в Московской области
25 ноября 2024, 15:26
На улице Гагарина провели обход придомовых территорий
пресс-служба Администрации г.о.Чехов
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Заместитель главы Чехова Надежда Чернятина провела обход придомовых территорий на улице Гагарина по обращениям местных жителей. В ходе осмотра были решены несколько важных вопросов, касающихся состояния дворов.

Житель дома № 46 сообщил о порубочных остатках на территории. Во время обхода было установлено, что сотрудники жилищно-коммунального хозяйства уже ликвидировали все ненужные остатки. Кроме того, жительница дома № 52 попросила восстановить качели на детской площадке. Работы по ремонту игровой зоны были выполнены, качели снова в рабочем состоянии.

Все другие замечания, выявленные в ходе обхода, были направлены в ответственные службы для дальнейшего решения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что еще 29 общественных территорий благоустроят в Подмосковье до конца года. Это парки, скверы и пешеходные зоны, которые превратятся в комфортные зоны отдыха.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство ЖКХ Чехов
25 ноября 2024, 15:16
Гармонисты из Павловского Посада стали лауреатами всероссийского конкурса
Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
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Фестиваль «Лучший гармонист России» проходил 13 и 14 ноября. Мероприятие посвящалось  75-летию выдающегося музыканта и композитора Евгения Дербенко.

В конкурсе участвовали более 50 гармонистов со всей страны. Профессиональное жюри оценивало исполнительское мастерство учеников и педагогов, их умение владеть инструментом, а зрители наслаждались выступлениями виртуозов.

На фестивале показали высокие результаты представители музыкальной школы Павловского Посада. Выпускники и ученики учреждения покорили жюри своими номерами, став лауреатами конкурса.

Специальный приз получил дуэт «ГармонЯ», в составе которого выступали Антон Лукьяновский и Степан Печайко. Антон Лукьяновский также стал лауреатом первой степени. Дипломантом второй степени назван Тимофей Шемахин, а первой степени - Евгений Максимов. Звания дипломанта первой степени удостоен также дуэт «Павловопосадские гармонисты».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Музыка Павловский посад конкурсы
25 ноября 2024, 14:45
«Добрый завтрак» для мам детей с ОВЗ провели в Чехове
пресс-служба Администрации г.о. Чехов
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В Чехове в честь Дня матери прошел праздник для мам, воспитывающих особенных детей. В нем приняли участие местные власти и представители благотворительного фонда «Исток».

На встрече, организованной в рамках проекта «Добрый завтрак», собрались 12 мам и их дети. Для малышей подготовили мастер-классы и шоу мыльных пузырей. Глава округа Михаил Собакин и другие гости обсудили важные вопросы, такие как занятия спортом и плаванием, а также создание удобных условий для встреч с экспертами.

«Сегодняшнее мероприятие - это шанс поздравить мам с праздником и поблагодарить их за их труд и терпение», - отметил Михаил Собакин.

Проект «Добрый завтрак» поддерживает мам особенных детей с 2015 года и стал традицией в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил лучших волонтеров региона. Они помогают в организации федеральных и международных мероприятий, активно участвуют в премиях «Мы вместе» и «Мы рядом».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Чехов
25 ноября 2024, 14:45
Еще 27 тысяч километров дорог обработали ото льда в Подмосковье за выходные
Минтранс Подмосковья
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За выходные в Подмосковье обработали ото льда 27 тысяч километров дорог. В ночь на понедельник специалисты провели работы еще на шести километрах сети.

Обработку и очистку от снега провели из-за сильных осадков и понижения температуры в выходные, рассказали в региональном Минтрансе. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, глав Минтранса Алексея Гержика, работы проводят на региональных и муниципальных дорогах, тротуарах и посадочных площадках.

«Сегодня ночью дорожники провели противогололедную обработку и очистку от снега более шести тысяч километров - были задействованы 250 комбинированных дорожных машин», - рассказал он.

В ведомстве добавили, что зимой дорожные службы круглосуточно следят за погодой и оперативно начинают обработку ото льда и уборку снега. В первую очередь эти работы проводят на самых загруженных трассах и опасных участках.

В ближайшие дни температура в Подмосковье будет опускаться до минус семи градусов. В середине недели возможны осадки, а утром и вечером на улицах может образовываться гололедица. Автомобилистов призвали не выезжать на летней резине и соблюдать ПДД.

Благоустройство Дороги

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