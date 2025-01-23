Прием заявлений для участия в ЕГЭ завершится в Подмосковье 1 февраля

Сервисом могут воспользоваться как сами выпускники, так и их законные представители. Подать заявление также можно лично - в своей школе или в управлении образования города.

Для получения аттестата необходимо сдать два обязательных предмета: математику и русский язык. Дисциплины по выбору нужны для поступления в вуз. Результаты ЕГЭ действительны четыре года, напомнили в региональном Минобразовании.

Расписание экзаменов опубликовали на сайте Рособрнадзора.

Для выпускников прошлых лет предусмотрены резервные дни основного периода сдачи ЕГЭ с 16 по 23 июня. Пересдачи пройдут 3 и 4 июля.

После 1 февраля заявки на экзамен будут приниматься только при наличии уважительной причины.

Прием заявок на участие в Едином государственном экзамене завершится в Подмосковье 1 февраля. Подать заявление на участие в экзамене можно через «Госуслуги» в разделе «Образование» - «Образование детям».