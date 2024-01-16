16 января 2024, 22:39

Прием выездной администрации впервые состоялся в новом году в Лобне

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

В наступившем году впервые начала свою работу выездная администрация в Лобне. Прием граждан производился в школе № 2. Важно, что встречи проходят не в кабинете чиновника, а непосредственно в их районе.

Жителей интересуют теплоснабжение, работа школ и поликлиник, содержание дворов и подъездов, строительство социальных объектов и вывоз мусора. С обращениями работали глава города, его заместители, а также специалисты управляющих и ресурсоснабжающих организаций, правоохранительных органов и управлений и отделов городской администрации.

Каждое обращение регистрируют и составляют специальную карточку, где по мере решения появится отметка о закрытии вопроса.

«По итогам выездной администрации составляется протокол главы, в котором фиксируются все вопросы и соответственно в карточках тоже указываются срок исполнения и заявитель, которому после исполнения задачи будет выслан письменный ответ», - сказал первый заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев.

Такой подход администрации позволяет жителям обратиться сразу к нескольким специалистам и максимально быстро и точно решить любую задачу.

Лобня
16 января 2024, 18:45
Более 20 художников представили работы на отчетной выставке в Ногинске
Ксения Пашуто
Читайте нас в: Google Новости
Отчетная выставка членов Ногинского отделения «Союза художников России» проходит в Ногинске. В экспозиции представлены живописные и графические работы, созданные в 2023 году.

В этом году свои картины представили около 22 художников. Работы выставлены на двух этажах. На втором традиционно представлена станковая масляная живопись - картины, портреты, пейзажи, натюрморты. На третьем - графика.

«Выставка очень интересная - много новых имен, участвуют те, кто вступил в нашу организацию совсем недавно. Это свежая кровь, новые веяния, технические вариации. Здесь присутствует дыхание нашей сегодняшней жизни», - сообщил заслуженный художник России Виктор Орлов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Туризм
16 января 2024, 17:51
Еще один автобус вышел на маршрут № 34 в Солнечногорске по поручению Андрея Воробьева
Читайте нас в: Google Новости
По поручению Андрея Воробьева на маршрут № 34 в Солнечногорске вышел еще один автобус. Ранее об этом губернатора Московской области просила оператор котельной в микрорайоне Миронцево Татьяна Косых.

«Татьяна Ивановна нам подсказала, что не хватает автобусов на 34-м маршруте. Мы добавили еще один - большого класса», - отметил Воробьев.

Теперь на маршруте курсирует три автобуса ГолАЗ. Это позволило сократить интервал движения в час пик до 30 минут.

«Мы работаем сутки-трое. Я добираюсь до котельной на автобусе № 34, на маршруте их было всего два. Сейчас добавили еще один, за что большое спасибо», - прокомментировала Косых.

Андрей Воробьев также проверил работу котельной в микрорайоне Миронцево. Осенью один из двух котлов на коммунальном объекте вывели из строя, однако, в период новогодних морозов специалисты провели необходимые наладочные работы. Сейчас котельная работает на двух котлах, выдает нормативные параметры по отоплению и горячей воде.

По словам губернатора, на объекте есть насос, в планах - спроектировать и запустить третий котел.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Андрей Воробьев Автобусы
16 января 2024, 16:38
Подмосковные производители примут участие в выставке «Сделано в России» в Китае
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Компании из Подмосковья примут участие в первом фестивале-ярмарке «Сделано в России», который начнется 27 января в Китае. Потенциальным покупателям представят 1,4 тысячи товаров.

На выставке свои товары представят более 70 российских производителей, в том числе из Подмосковья. Это «Мираторг», «Дядя Ваня» и другие компании.

Китайцы смогут оценить мед, мороженое, кукурузные хлопья, шоколад, вафли, конфеты, квас, печенье, пастилу, торты.

«Фестиваль-ярмарка „Сделано в России“ является важным шагом в развитии экономических отношений между Россией и Китаем. Наши компании получат возможность продемонстрировать свою продукцию китайским потребителям и заключить новые контракты на поставку товаров», - рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Фестиваль «Сделано в России» - это одно из ключевых мероприятий 2024 года, направленное на укрепление экономических связей между Россией и Китаем.

Новый логистический онлайн-сервис для экспортеров запустили в Подмосковье в прошлом году. Благодаря нему компании с небольшими объемами поставок смогут включить свою продукцию в состав единого контейнера и отправить ее за рубеж. В регионе около шести тысяч экспортеров, отметил губернатор Андрей Воробьев.

Выставки Экспорт Россия Фестивали Китай
16 января 2024, 15:59
Мужчину с глубоким порезом артерии спасли в больнице в Можайске
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Мужчина в возрасте 33 лет обратился за помощью в отделение хирургии Можайской больницы. Он получил резаную рану руки и потерял много крови.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, пациент получил глубокий порез лучевой артерии, когда ударился локтем о закрытую стеклянную дверь, после чего та разбилась. К моменту прибытия в больницу, его артериальное давление было очень низким.

По словам хирурга Алексея Петрушина, из-за полученной травмы кровь в руку пациента почти не поступала, он был в очень опасном состоянии. Задержка помощи могла привести к необходимости ампутации.

«Операция была проведена в экстренном порядке и оказалась успешной. В ходе операции удалось остановить кровотечение, перешить поврежденную артерию и провести переливание крови», - сказал он.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и готовится к выписке. В ближайшее время двигательные функции его пальцев восстановятся, и он сможет вернуться к привычной жизни.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Можайск

Новости по теме