Прием выездной администрации впервые состоялся в новом году в Лобне

Жителей интересуют теплоснабжение, работа школ и поликлиник, содержание дворов и подъездов, строительство социальных объектов и вывоз мусора. С обращениями работали глава города, его заместители, а также специалисты управляющих и ресурсоснабжающих организаций, правоохранительных органов и управлений и отделов городской администрации.

Каждое обращение регистрируют и составляют специальную карточку, где по мере решения появится отметка о закрытии вопроса.

«По итогам выездной администрации составляется протокол главы, в котором фиксируются все вопросы и соответственно в карточках тоже указываются срок исполнения и заявитель, которому после исполнения задачи будет выслан письменный ответ», - сказал первый заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев.

Такой подход администрации позволяет жителям обратиться сразу к нескольким специалистам и максимально быстро и точно решить любую задачу.