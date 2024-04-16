Прием в детские школы искусств начался в Химках

Областной и федеральный портал госуслуг позволяет записать ребенка в хоровую, музыкальную, художественную, театральную или хореографическую школу.

«Вопреки расхожему мнению, прием в детские школы искусств проходит весной, а не летом. Основной набор проводится до 15 июня. Однако поступающим, не проходившим индивидуальный отбор по уважительной причине, предоставляется возможность пройти дополнительный не позднее 29 августа. В нашей школе обучается свыше 2300 студентов. В Центральной детской школе искусств действуют отделения хореографии, живописи, музыки и современного искусства, которые помогают каждому ребенку раскрыть свой потенциал и найти путь к творческому самовыражению», - рассказала директор центральной детской школы искусств городского округа Химки, муниципальный депутат Инна Монастырская.

Поступление идет на конкурсной основе: комиссия оценивает способности ребенка.

«Детская Школа искусств - лишь первая ступень государственного образования в сфере искусства. Выпускник школы может поступить в среднее и высшее учебное заведение по тому же профилю. Например, в художественный или музыкальный колледж, а также в консерваторию, художественный или архитектурный вуз. Многие дети не связывают свою жизнь с искусством и по окончании обучения. И это абсолютно нормально. Школа искусств обучает не только навыкам, но и прививает важные ценности», - отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

Кроме центральной детской школы искусств в городе работают детская школа искусств им. А. Н. Верстовского и Сходненская детская школа искусств. Подробнее о поступлении - на официальных сайтах учебных заведений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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