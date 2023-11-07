Прием предпринимателей пройдет в Дмитрове 9 ноября
Прием предпринимателей проведут в Дмитрове 9 ноября. Представители бизнеса смогут задать вопросы, связанные с нарушением их прав и законных интересов.
Встречу проведет руководитель общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области по Дмитровскому и Талдомскому городским округам Александр Терентьев. Чтобы прийти на прием, необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (985) 297-29-46.
Встреча пройдет по адресу: улица Профессиональная, 1а, 4 этаж, кабинет 415.
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