Прием предпринимателей пройдет в администрации Люберец 21 декабря

Жилищные сертификаты для сирот в Подмосковье действуют с 18 лет. С их помощью можно выбрать квартиру в любом из городов Московской области, сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья.

Согласно нововведению, теперь ребенок-сирота, проживающий в Подмосковье, может не дожидаться 23 лет, а приобрести квартиру уже в 18. Так, в 2024 году в Истре ключи от нового жилья смогут получить 15 детей.

«Главная положительная сторона сертификата на квартиру - это то, что ребенок-сирота имеет право сразу оформить объект на себя. Также он может выбрать жилье в любом из городских округов Московской области. Это очень удобно - выбирать квартиру по своим критериям», - уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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