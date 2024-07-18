Прием предпринимателей проведут в Серпухове 23 июля

На встрече будут рассматриваться вопросы и жалобы, связанные с нарушениями прав и законных интересов предпринимателей, а также реакция должностных лиц на обращения.

Для записи на прием следует позвонить по указанным телефонам заранее: 8(4967) 76-08-50, 8-903-225-29-13. Встреча запланирована с 15:00 до 17:00 по адресу: Серпухов, улица Советская д. 31/21, офис 208.

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