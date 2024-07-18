18 июля 2024, 22:33

Прием предпринимателей проведут в Серпухове 23 июля

Unsplash
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Встречу с предпринимателями проведут в Серпухове 23 июля. Участники смогут получить ответы на свои вопросы от уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области по городскому округу Серпухов Любови Вороновой.

На встрече будут рассматриваться вопросы и жалобы, связанные с нарушениями прав и законных интересов предпринимателей, а также реакция должностных лиц на обращения.

Для записи на прием следует позвонить по указанным телефонам заранее: 8(4967) 76-08-50, 8-903-225-29-13. Встреча запланирована с 15:00 до 17:00 по адресу: Серпухов, улица Советская д. 31/21, офис 208.

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Серпухов Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
18 июля 2024, 23:12
Подмосковные врачи спасли сбитого машиной ребенка на питбайке
Пресс-служба Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (Кукушкина Елизавета Сергеевна)
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Врачи Московской области в очередной раз подняли тему важности соблюдения мер безопасности. В МОДКТОБ был привезен мальчик бригадой скорой медицинской помощи, который был сбит машиной во время катания на питбайке.

По результатам всех проведенных диагностических процедур, специалистами из МОДКТОБ был поставлен диагноз - раны голени с повреждением четырехглавой мышцы бедра. Специалисты приняли решение о незамедлительной операции.

Один из врачей-травматологов-ортопедов МОДКТОБ Кукуева Джамиля Муратхатовна рассказала, что была выполнена первичная хирургическая обработка раны, удалены все некротические ткани.

«К счастью, неврологических и сосудистых повреждений не выявлено», - добавила специалист.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы для амбулаторного лечения на дому. Для него наступает период реабилитации.

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Дети Здравоохранение Врачи Медицина
18 июля 2024, 22:45
Сброс строительных отходов пресекли в деревне Загорье под Солнечногорском
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В деревне Загорье вблизи Солнечногорска представители Ассоциации общественного контроля пресекли незаконный сброс строительных отходов. Нарушитель заплатит штраф.

Члены ассоциации вызвали сотрудников полиции. Согласно статье 8.2. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, наказание за незаконный сброс строительного мусора составит до 70 тысяч рублей для физических лиц, до 100 тысяч рублей для должностных лиц, до 200 тысяч рублей для юридических лиц. Также вправе конфисковать транспортное средство.

«Совместно с органами полиции привлекаем к ответственности нерадивых перевозчиков, которые везут строительный мусор на ближайшие контейнерные площадки либо в лес. Если вы стали свидетелями данных фактов, прошу незамедлительно сообщать по телефону горячей линии главы округа: 8 (800) 201-67-47», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Алексей Синелобов.

Подобные рейды в Солнечногорске проходят регулярно.

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Штрафы Солнечногорск Мусор
18 июля 2024, 22:44
Прокуратура Подмосковья взяла на контроль уголовное дело жителя Жуковского
Медиасток.рф
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Правоохранительные органы Подмосковья обнаружили объект, который был схож по конструкции с боевой гранатой. О неожиданной находке сообщили жители подъезда дома № 7 на улице Чкалова в Жуковском.

В результате расследования стало известно, что 44-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, по непонятным мотивам положил под дверью одной из квартир имитацию гранаты.

Следственные органы начали уголовное преследование по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), прокуратура города Жуковского приняла контроль над ходом и результатами расследования.

В настоящее время мужчина задержан сотрудниками правоохранительных органов, и в скором времени будет рассмотрен вопрос о принятии в отношении него меры пресечения.

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Уголовное дело Жуковский
18 июля 2024, 22:38
Юным жителям городского округа Богородский торжественно вручили паспорта
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Церемония вручения паспортов прошла в Ногинске городского округа Богородский. Ребята получили главный в жизни документ.

В торжественной обстановке юношам и девушкам Богородского округа вручили главный в жизни документ - паспорт гражданина Российской Федерации.

Церемония состоялась в Молодежном центре «Юность». Ребят поздравили депутат Совета депутатов Богородского округа Павел Волнов и начальник миграционного пункта № 2 отдела по вопросам миграции Межмуниципального управления МВД России «Ногинское» Кирилл Оленюк.

Много напутственных слов и пожеланий прозвучало в адрес юных жителей Ногинска. Поздравить юношей и девушек пришли их близкие.

Такие торжественные церемонии проходят ежемесячно. Чтобы событие запомнилось на всю жизнь, необходимо при оформлении государственной услуги в многофункциональном центре сообщить о своем желании специалисту, который принимает документы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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Паспорта Дети Депутаты Россия Богородский

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