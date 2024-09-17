17 сентября 2024, 15:22

Прием предпринимателей по вопросам бизнеса проведут в Дмитрове 19 сентября

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
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Прием представителей бизнеса проведут 19 сентября в приемной по защите прав предпринимателей Московской области Владимира Головнева в Дмитрове. Все желающие смогут задать интересующие вопросы, связанные с коммерческой деятельностью.

Прием проведет руководитель общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области по Дмитровскому и Талдомскому городским округам Александр Терентьев.

Он рассмотрит вопросы и жалобы, связанные с нарушением прав и законных интересов предпринимателей.

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Бизнес Дмитров
17 сентября 2024, 15:36
Конференция ко Всемирному дню безопасности пациентов прошла в МОНИКИ
МОНИКИ им. Владимирского
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Научно-практическая конференция, приуроченная ко Всемирному дню безопасности пациентов, прошла в МОНИКИ. Участниками стали врачи, средний медицинский персонал, ординаторы второго года, а также медики, проходящие практику.

На конференции обсудили вопросы, связанные с безопасностью пациентов, цели и меры, которые необходимо соблюдать для этого.

«Это не только ответственность отдельного врача, это совместная работа всех участников системы здравоохранения. Вместе мы можем создать среду, где каждый будет чувствовать себя комфортно и будет уверен в результате. Мы всегда должны помнить, что забота о пациенте - это наша первостепенная задача», - отметил директор МОНИКИ имени Владимирского Константин Соболев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

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Здравоохранение
17 сентября 2024, 15:35
Командную игру по пейнтболу провели для сотрудников больницы в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Турнир по пейнтболу организовали в Жостове для медиков Мытищ. Команды из медицинских учреждений приняли участие в проекте «Здоровое будущее».

Встреча команд из Мытищинской больницы и районной стоматологической поликлиники прошла на площадке в Жостове по инициативе Мытищинской городской организации профсоюза работников здравоохранения. Цель соревнований была не только в физической активности, но и в командообразовании, обмене опытом и укреплении коллектива. Борьба за победу, по словам участников, была непростой, но увлекательной.

«Пейнтбол - замечательная командная игра, которая заряжает здоровым азартом и позитивом. У нас в Мытищинской больнице много молодежи, первая товарищеская игра показала, что участники увлеклись данной игрой. Медики показали, что умение работать в команде и поддерживать друг друга - важные качества не только в медицинской практике, но и в повседневной жизни», - прокомментировала председатель профсоюзной организации Мытищинской больницы Любовь Кикоть.

Соревнования стали отличным примером корпоративного мероприятия, которое объединило людей. Помимо позитивного настроения победители турнира получили награды.

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Спортсмены Мытищи
17 сентября 2024, 14:27
Фармацевтический завод построят в Химках к декабрю
ГК «ХимРар»
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Новый завод по производству фармацевтических субстанций появится в Химках на территории Центра высоких технологий. Помощь в подготовке документации оказывает Центр содействия строительству. Общий объем инвестиций в проект составит более одного миллиарда рублей.

Разрешение на строительство нового производственного комплекса, который будет включать производства активных фармацевтических субстанций и складские помещения, выдал Главстройнадзор Подмосковья.

Компания планирует производить субстанции для инновационных препаратов против ВИЧ-инфекции и для лечения тревожных расстройств.

Комплекс построят к концу 2024 года, а запустят производство во втором квартале 2025 года.

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Инвестиции Химки Строительство Заводы
17 сентября 2024, 14:25
Более 42 тысяч человек посетили общеобластное мероприятие «Живописный парк» в Подмосковье
Министерство культуры и туризма Московской области
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Более 42 тысяч человек посетили общеобластное мероприятие в Подмосковье. Концерты, выставки, ярмарки, модные показы и многое другое ждали гостей в парках региона в прошлую субботу.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, в парке «Городок» в Рузе прошли мастер-классы по флористике, изготовлению бумажных цветов и росписи по дереву. А в парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве провели акцию в поддержку бездомных животных «Будь добрее».

Праздник осени «Живописный парк» посетили и туристы из других регионов. Всего различные мероприятие провели в 60 парках Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Фестивали Ярмарки Парки

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