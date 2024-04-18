Прием по вопросам здравоохранения пройдет в Воскресенске

Чтобы принять участие в мероприятии требуется предварительная запись. Сделать это можно по телефону 8-496-44-1-10-95. Встреча пройдет по адресу: площадь Ленина, дом 3, первый этаж, кабинет 16.

Задать вопросы на тему здравоохранения можно будет в разных точках области, включая приемную правительства в Красногорске на бульваре Строителей и в администрациях других городских округов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в восьми округах Подмосковья в 2024 году откроют новые медцентры.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».