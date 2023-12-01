Прием онлайн-заявок на ЕГЭ и ОГЭ начался в Подмосковье

Подать заявление в электронной форме стало возможным с 2021 года. Услуга предоставляется в течение пяти рабочих дней. Прием заявлений на участие в ЕГЭ завершается включительно 1 февраля, а на участие в ОГЭ - 1 марта.

«С этого года выпускники прошлых лет не могут участвовать в сдаче ЕГЭ в досрочный период, для них предусмотрены резервные дни основного периода», - уточнили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».