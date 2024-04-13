13 апреля 2024, 14:40

Прием граждан по вопросам ЖКХ проведут в Химках с 15 по 19 апреля

Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости

В городском округе Химки с 15 по 19 апреля пройдет тематическая неделя приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Муниципальные депутаты, сотрудники профильных ведомств и представители Госжилинспекции проконсультируют горожан на площадке местного отделения партии «Единая Россия».

Депутат Юлия Ишкова напомнила о регулярных приемах граждан в Химках, где депутаты помогают горожанам с различными вопросами, включая ЖКХ, благоустройство, социальную поддержку, медицинские и юридические услуги.

Она также подчеркнула, что в Химках депутаты активно общаются с жителями не только лично, но и через общедомовые чаты. Эта практика введена по инициативе главы округа Дмитрия Волошина и соответствует принципу работы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, который гласит: «житель всегда прав».

Для записи на прием следует обратиться в местное отделение партии «Единая Россия» по адресу улица Кирова, дом 19 или позвонить по телефону: 8 (916) 683-08-27. Прием проводится с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Химки
13 апреля 2024, 14:19
Творческие коллективы из Химок победили на всероссийском конкурсе танца «Красная гора»
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Всероссийский конкурс танца «Красная гора» прошел в Красногорске. Хореографические коллективы центральной детской школы искусств Химок стали лауреатами нескольких творческих направлений.

Ансамбль «Юность» под руководством Заслуженного работника культуры Московской области Лилии Егжовой стал лауреатом I степени в номинации «Стилизованный народный танец 9-12 лет». Ансамбль «Улыбка» под руководством Ларисы Голенковой стал лауреатом ll степени в номинации «Стилизованный народный танец 13-16 лет», а также лауреатом lll в номинации «Эстрадный танец 9-12 лет».

Муниципальный депутат Ирина Спирина отметила, что творческое образование в Химках пользуется высоким спросом. Центральная детская школа искусств заслуженно признана одним из лучших музыкальных образовательных заведений России.

Напомним, что с 15 апреля по 15 июня в центральной детской школе искусств пройдет прием новых учеников на отделения хореографии, живописи, музыки и современного искусства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки
13 апреля 2024, 13:59
Депутат Мособлдумы Барсуков представил законопроект в сфере муниципальной службы
t.me/BarsukovVN
Читайте нас в: Google Новости
Председатель комитета по местному самоуправлению Владимир Барсуков в ходе 82-го заседания Мособлдумы представил новый законопроект. Он касается целевого обучения муниципальных служащих на территории Подмосковья.

Владимир Барсуков рассказал подробности проекта закона и объяснил, кого он затронет.

«Теперь правом участвовать в конкурсе на заключение договора о целевом обучении будут обладать граждане, владеющие государственным языком Российской Федерации, получающие профессиональное образование соответствующего уровня впервые, не имеющие обязательств по ученическому или иному договору, влекущему возникновение трудовых отношений после окончания обучения», - указал депутат Мособлдумы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Законы Депутаты Мособлдума
13 апреля 2024, 13:23
Ремонт еще одного котла завершили на котельной «Восточная» в Электростали
Нина Басистая
Читайте нас в: Google Новости
Ремонт котлов является одним из самых важных этапов в восстановлении функциональности котельной и требует значительных усилий. Недавно специалисты завершили работы по обслуживанию котла № 2 на котельной «Восточная» в Электростали.

Генеральный директор ООО «Глобус» Константин Коваль отметил, что благодаря завершению ремонта второго котла удалось добиться приведения полного резерва в работоспособность. Он также рассказал о запланированных на лето работах.

«Поддерживаемые правительством Московской области и городской администрацией, котлы уже приобретены. Первая партия ожидается в конце мая - начале июня, остальные - примерно в августе. Наша цель - обеспечить стабильность в отопительном сезоне 2024–2025 годов», - указал Константин Коваль.

Параллельно с этим продолжается ежедневный ремонт тепловых сетей, вопросы по химической водоподготовке решаются, а территория вокруг котельной поддерживается в порядке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отопление Электросталь
13 апреля 2024, 12:37
ЦППК запустила компенсационные автобусы в Подмосковье на Савеловском направлении
ЦППК
Читайте нас в: Google Новости
График движения пригородных поездов на Савеловском направлении скорректировали на 13 и 14 апреля. В связи с соответствующим решением ЦППК запустила дополнительные автобусы, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Так, 13 апреля в 15:10 и 19:20 от станции Дубна отправятся автобусы до автовокзала Дмитров, а от станции Савелово - несколько рейсов до вокзала в Дмитрове. От станции Вербилки в 18:00 отправятся два автобуса прибытием на станцию Дмитров в 18:40.

14 апреля от станции Дубна отправлением в 3:30 и 6:10 до автовокзала Дмитров также отправятся два рейса. От станции Вербилки в 5:40 отправятся два автобуса прибытием на станцию Дмитров в 6:20.

График автобусов сформирован с учетом изменений в расписании электропоездов. Для пассажиров важно иметь при себе действующие проездные документы на пригородные поезда, соответствующие данному маршруту.

Кроме того, следует обратить внимание, что время отправления автобусов фактически может изменяться в зависимости от обстановки на дороге.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы Поезда

Новости по теме