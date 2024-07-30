Прием документов на поступление в ординатуру открыли в МОНИКИ

Прием ведется по 50 специальностям, среди которых пульмонология, неврология, хирургия, кардиология, нейрохирургия, ортопедическая стоматология и другие. Кандидаты на учебу, поступающие без сдачи баллов аккредитации, смогут пройти вступительное тестирование в очной форме. Мероприятия пройдут с 29 июля по 15 августа.

Декан факультета усовершенствования врачей Татьяна Чернявская подчеркнула, что МОНИКИ имени Владимирского представляет собой институт, соединяющий научную, лечебную и образовательную деятельность. Такой многогранный подход позволяет обеспечивать обучение будущих врачей на высоком уровне.

По словам Чернявской, поступившие в институт ординаторы получают доступ к знаниям высококвалифицированных экспертов, знакомятся с современными медицинскими технологиями, участвуют в уникальных операциях и лечении пациентов, а также имеют возможность заниматься научной работой под руководством опытных наставников.

Полный список необходимых для поступления документов, а также перечень специальностей и время работы приемной комиссии можно найти на официальном сайте факультета усовершенствования врачей МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского.

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