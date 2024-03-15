Президент Адвокатской палаты Подмосковья Алексей Галоганов рассказал о бесплатной юридической помощи избирателям

«Впервые в истории выборов подписано соглашение с Общественной палатой, Адвокатской палатой и Московским областным отделением юристов о том, чтобы принять участие в выборах в качестве представителей общественности, юристов», - рассказал Алексей Галоганов.

Адвокатский корпус Московской области представляет 6394 человека. В его составе более 50 кандидатов наук и более 20 докторов юридических наук.

«В каждом городском округе будут наши представители. Контактные телефоны есть, в любе время можно связаться и решать возникающие юридические вопросы. Более того, мы сориентировали наших коллег, чтобы они оказывали бесплатную юридическую помощь жителям, которые придут на выборы. Они могут связаться с адвокатом по телефону и решить вопрос, договориться о встрече. Консультацию сможет получить практически любой избиратель на любом участке Московской области. Это впервые, это инициатива юристов и адвокатов, которые тоже хотят принять активное участие в жизни Общественной палаты Московской области и всего региона», - добавил Галоганов.

Выборы президента России в этом году совпали с масленичной неделей. С учетом этого во всех городских округах Подмосковья возле избирательных участков запланированы культурные программы, о чем сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жителей угостят блинами.

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