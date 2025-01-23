Презентация сборника легенд о Воскресенске прошла в ДК «Химик»

Отметим, что Воскресенск стал третьим городом в Подмосковье, где реализовался проект кибер-путеводителя «Это моя земля». Он уже появился на всех топовых площадках, скачать его электронную версию можно бесплатно.

В книгу вошли легенды, иллюстрации, стихи воскресенских поэтов, а также исторические справки об объектах. Из 60 заявок на участие 20 попали в сборник на конкурсной основе.

«Участвовали все желающие, не только жители Воскресенска - это говорит об интересе из других городов Подмосковья. Я надеюсь, что первый проведенный конкурс дал плоды. Я хочу пожелать организаторам, чтобы они не останавливались на достигнутом», - прокомментировала депутат Московской областной думы Екатерина Лобышева.

В сборнике также содержится краткая информация о каждом природном или историческом объекте, фигурирующем в книге. Указаны и адреса, которые помогут легко найти то или иное знаменитое место Воскресенска.

«Это та основа, на которой будет строиться дальнейшая работа. Все исторические объекты, которые заложены в сборник, требуют внимания», - рассказала глава комитета по развитию креативных индустрий МОО «Опора России» Ирина Патрикеева.

Организаторы проекта планируют создавать квесты, программы для гостей муниципалитета любого возраста. Кроме того, одной из целей станет организация кинофестиваля, благодаря которому будут снимать различные исторические картины на основе, в том числе, и легенд Воскресенска.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, областного отделения «Опоры России», Федерального центра гуманитарных практик, администрации Воскресенска и журнала «Мир музея».

«Важно помнить, что каждая прочитанная книга - это новый опыт, новая перспектива, возможность увидеть мир с другого ракурса. Я бы хотел выразить благодарность организаторам, авторам, а также всем, кто поддержал литературу и способствует ее развитию», - отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.