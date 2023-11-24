Презентация книги рассказов Ольги Новиковой прошла в Воскресенске

Ольга Новикова родилась и выросла в Воскресенске. С юных лет увлекалась литературой: в младших классах писала стихи, а в более зрелом возрасте они пробовала свои силы в качестве юнкора в районной газете.

Ольга Александровна закончила медицинское училище и много лет работала фельдшером станции скорой помощи в Москве. Все эти годы она продолжала писать. Ее литературный труд насчитывает более 10 книг, в последней - впервые печатаются рассказы.

«Рассказы писались в разные отрезки времени, на протяжении моей жизни, поэтому книга мне дорога, потому что там история всей жизни. Но не надо думать, что эти рассказы - моя автобиография. В главу очерки вошли истории о людях, которые жили в нашем городе, журналистах, редакторах газет, моих учителях - тех, кто оставил большой след в моей творческой судьбе», - рассказала Ольга Александровна.

Творческую судьбу Ольги Новиковой сопровождает признание писательского сообщества, любовь земляков, а в числе преданных поклонников - любимые внуки. Так, ее младшая внучка Сонечка сочиняет стихи и развивает писательский талант.

Творческая встреча получилась душевной. Гости послушали отрывки из книг Ольги Новиковой и песни на ее стихи.

«Получилась очень теплая, душевная, уютная книга, с которой приятно провести время, закутавшись в плед. Мне было очень интересно почитать рассказы и ваши интервью. Вы пишите, что каждый творческий человек живет любовью. Поэтому я желаю вам, чтобы в вашей жизни была любовь и чтобы творчество всегда вас сопровождало», - сказала начальник Управления культуры администрации городского округа Воскресенск Елена Баклушина.

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