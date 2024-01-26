Превышение скорости стало самым частым нарушением ПДД в Подмосковье в 2023 году

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, за 2023 году камеры насчитали свыше 13,9 миллиарда проездов машин на дорогах региона. Это на 2,6 миллиарда больше, чем в 2022-м.

Всего в области работают около двух тысяч стационарных и передвижных камер, в том числе комплексы «Азимут 4», которые размещают на вылетных магистралях и дорогах с высокой интенсивностью движения. Как отметили в министерстве, за прошлый год они зафиксировали 47% от общего числа нарушений ПДД.

«Из них 88% пришлись превышение скоростного режима в диапазоне от 20 до 40 км/час, на втором месте несоблюдение разметки - 4%. Также скорость превышают и на 40–60 км/ч, что составляет около 3% от всех зафиксированных нарушений. Около 2% - нарушение водителями правил применения ремней безопасности. На другие виды нарушений ПДД приходится оставшиеся 3%», - добавили в ведомстве.

Водителей призывают не нарушать ПДД и соблюдать скоростной режим.

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