Превышение концентрации вредных веществ выявили в реке Уче в Подмосковье

По результатам проверки специалисты выявили превышение концентрации веществ, указывающих на наличие канализационных сточных вод в реке. Возможным источником сброса могут быть очистные сооружения, расположенные выше по течению реки. Соответствующую информацию направили в Росприроднадзор и Росрыболовство.

«Материалы направлены министерством в Росрыболовство, так как именно это ведомство отвечает за состояние рыбных ресурсов, и должно установить причины гибели рыб. Погибшую рыбу убирают силами администрации», - рассказали в ведомстве.

В администрации городского округа накануне сообщили, что экологи расследуют массовую гибель рыбы в Уче. О заморе речных обитателей заявили неравнодушные жители деревни Лысково.