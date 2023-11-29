Преступность в Зарайске снизилась на 54% за 5 лет

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В 2019 году в округе приступили к благоустройству Красноармейской улицы и площади Революции. Проекты победили во всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах.

«В центре Зарайска произошли качественные изменения. Здесь проведено масштабное благоустройство - облагорожена пешеходная улица, расширены тротуары, добавлены дополнительные места отдыха, детские площадки, благоустроена территория вокруг водонапорной башни и историческая торговая площадь», - сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Преобразилась и набережная реки Осетр. Проект предполагал сохранение естественного ландшафта и растительности. Там также обустроили пляжную зону с необходимой инфраструктурой.

В 2023 году благоустройство затронуло площадь перед Зарайским Кремлем. Ее замостят гранитной брусчаткой, в сквере перед главным входом в Кремль пешеходные дорожки выполнят из гранитного отсева. Важно, что для обеспечения безопасности на всей территории установят камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион».

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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