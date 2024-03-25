Преподавателям колледжа художественно-эстетического образования в Орехово-Зуеве вручили награды

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Бизнесмены, а также простые жители Подмосковья и волонтеры оказали серьезную поддержку пострадавшим от теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев по результатам доклада президенту России Владимиру Путину.

Глава региона обратил отдельное внимание, что 24 марта на акцию памяти у стен «Крокуса» пришли около 30 тысяч человек.

«Вместе с Москвой, Российским Красным Крестом и общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ запустили сбор пожертвований для семей погибших и пострадавших», - указал Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья добавил, что на данный момент на счет поступило порядка 500 тысяч платежей.

«Всего на счет пришло почти 500 тысяч платежей. Это показатель того, как много людей и компаний хотят помочь. Спасибо каждому!» - подытожил Андрей Воробьев.

Ранее Андрей Воробьев сообщил о ходе и сроках поисковых работ в Crocus City Hall.

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