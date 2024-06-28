Преподаватели из Шанхая провели занятия по китайскому языку в школе Лобни

В ходе визита китайские специалисты провели интерактивное занятие по китайскому языку, которое вызвало большой интерес среди учащихся возрастом от пяти до 15 лет. Дети с энтузиазмом изучали основы китайского языка, включая цифры, традиционные приветствия и прощания, а также базовые аспекты грамматики и лексики.

Поддержку данной инициативы оказал Российский университет дружбы народов, который активно способствует развитию международных образовательных связей.

«Мы надеемся, что этот визит укрепит дружеские связи между нашими странами и откроет новые перспективы для наших учеников. Такие культурные обмены значительно обогащают наши образовательные программы и способствуют глобальному диалогу», - поделилась впечатлениями Ирина Кырма, директор школы № 9.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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