Преподаватели и студенты ГСГУ получили награды ко Дню российской науки

33 преподавателя и студента ГСГУ удостоились особых поздравлений за вклад в научную деятельность вуза.

«В последние четыре года мы стали масштабно отмечать День российской науки. Это публичная благодарность всем нашим ученым. Обычно в этот день у нас проходит какая-то научно-популярная лекция, которая еще раз подтверждает, что наука - это интересно, наука - это важно, наука - это красиво», - отметила ректор ГСГУ Жанна Леонова.

На этот раз лекцию «Пушкин - семьянин» прочитал профессор кафедры русского языка и литературы филологического факультета, доктор филологических наук Анатолий Кулагин.

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