09 февраля 2024, 13:28

Преподаватели и студенты ГСГУ получили награды ко Дню российской науки

В. Соловьёва
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Государственный социально-гуманитарный университет отметил выдающихся преподавателей и студентов в День российской науки 8 февраля. Это авторы публикаций в научных изданиях, обладатели грантов, победители престижных олимпиад и конкурсов.

33 преподавателя и студента ГСГУ удостоились особых поздравлений за вклад в научную деятельность вуза.

«В последние четыре года мы стали масштабно отмечать День российской науки. Это публичная благодарность всем нашим ученым. Обычно в этот день у нас проходит какая-то научно-популярная лекция, которая еще раз подтверждает, что наука - это интересно, наука - это важно, наука - это красиво», - отметила ректор ГСГУ Жанна Леонова.

На этот раз лекцию «Пушкин - семьянин» прочитал профессор кафедры русского языка и литературы филологического факультета, доктор филологических наук Анатолий Кулагин.

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Вузы Коломна Награды Студенты Наука
09 февраля 2024, 13:18
Первый заместитель главы Лобни встретился с педагогами и родителями учеников школы № 8
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Первый заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев провел встречу с руководством, педагогами и родителями воспитанников дошкольного отделения школы № 8 имени Героя Советского Союза Будника. На повестке были вопросы уборки снега, ремонта здания здания и городского благоустройства.

Вадим Лебедев напомнил участникам встречи, летом в Лобне капитально отремонтируют школу № 5. Далее сформируют план по ремонту других образовательных учреждений округа.

Вадим Лебедев напомнил участникам встречи, летом в Лобне капитально отремонтируют школу № 5. Далее сформируют план по ремонту других образовательных учреждений округа.

Встречи заместителей главы Лобни с жителями проходят регулярно. Участники могут задать интересующие вопросы и передать поручения администрации муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят свыше 70 школ и детских садов построят в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Встречи заместителей главы Лобни с жителями проходят регулярно. Участники могут задать интересующие вопросы и передать поручения администрации муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят свыше 70 школ и детских садов построят в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

На встрече обсудили расчистку снега, ремонт крыши хозблока и фасада здания, а также благоустройство Центрального парка. Его реконструкция завершится к концу лета.

Школы Лобня
09 февраля 2024, 13:05
ДТП в Подмосковье стало на 0,6% меньше за год
Unsplash
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Итоги аварийности за 2023 год подвели в Подмосковье. Так, число ДТП сократилось на 0,6%. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

«Также почти на 2% снизилось количество раненых - 4 521, и почти на 7% снизилось количество погибших - 663 человека. Отмечу, что положительная динамика наблюдается на региональных и муниципальных дорогах», - сообщил заместитель председателя правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В число самых частых аварий за год вошли наезды на стоящие транспортные средства и столкновения. Напомним, что в 2023 году с целью повысить безопасность на дорогах проводили комплекс мероприятий - строили новые тротуары и линии освещения, обустраивали подсветки на пешеходных переходах и выполняли другие необходимые работы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ДТП Дороги
09 февраля 2024, 13:02
Фестиваль дружбы народов прошел в школе № 5 в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Двухдневный фестиваль «Дружба народов» прошел в школе № 5 в Лобне по инициативе Совета старшеклассников. Участниками мероприятия стали педагоги, родители и сами ученики.

Каждый класс школы представлял какую-либо страну. Например, Белоруссию, Казахстан, Индию, Вьетнам, Египет, Китай, Кубу и другие.

Ребята рассказывали о культуре и традициях жителей. Зрителям также представляли национальную одежду, танцы, песни и традиционную кухню.

Напомним, в этом году в школе № 5 планируется провести капитальный ремонт. Работы начнутся летом после всех экзаменов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят свыше 70 школ и детских садов построят в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Лобня Школьники Фестивали
09 февраля 2024, 12:54
Первенство и чемпионат Подмосковья по сноукайтингу пройдут в Солнечногорске
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Региональные соревнования по парусному спорту пройдут на озере Сенеж в Солнечногорске. Они продлятся три дня — с 9 по 12 февраля.

Участники чемпионата Подмосковья будут соревноваться в нескольких дисциплинах: сноукайтинг курс-рейс-лыжи и сноукайтинг курс-рейс-доска, кайт-класс «Джикс». Первенство Московской области будет проводиться в классе зимний виндсерфинг.

«Озеро Сенеж признано в регионе одним из самых удобных мест для проведения соревнований подобного уровня. Десятого февраля приглашаем жителей и гостей округа на торжественное открытие одного из самых динамичных соревнований в мире спорта», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Торжественное открытие соревнований состоится 10 февраля в 11:00. Старт первой гонки - 12:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Солнечногорск

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