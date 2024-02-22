22 февраля 2024, 13:30

Премию «Защитник русского мира» вручили в Солнечногорске ко Дню защитника Отечества

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Церемония вручения премии «Защитник русского мира» прошла в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске. Мероприятие приурочили ко Дню защитника Отечества.

Учредителями премии выступают администрация Солнечногорска, депутат окружного совета Александр Михайлов, местные отделения всероссийских организаций «Боевое братство» и «Офицеры России». Ее вручают по нескольким номинациям. В этом году лауреатами стали военные, врачи, ветераны, а также сотрудники правоохранительных органов.

«Мы чествуем всех защитников русского мира, героев, крепко стоящих на позициях сохранения единства страны. Премия - еще один повод сказать спасибо вам, кто день и ночь, на фронте и в тылу, самоотверженно приближает победу», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В концертной программе приняли участие солисты и коллективы округа и Московский театр песни «Яр». В фойе работала фотовыставка «Мой папа - защитник Отечества» и еще одна - с работами основателя высших офицерских курсов «Выстрел» Николая Филатова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана Александру Алешину со 100-летием.

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Солнечногорск 23 февраля
22 февраля 2024, 14:47
Качество уборки снега и наледи проверили на станции Мытищи
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Представители администрации городского округа Мытищи проверили ход выполнения работ на центральной железнодорожной станции города. Под особым контролем состояние станционного конкорса, на котором часто фиксируется наледь.

Муниципальными службами проводится вывоз снега с привокзальной территории. Снег и сосульки с мостов и технических зданий периодически сбивают и счищаю.

«Вопрос санитарного состояния многофункционального комплекса „Конкорс“ на станции Мытищи находится в постоянной зоне контроля», - сообщил начальник участка Ярославского направления Московской дирекции пассажирских обустройств Вячеслав Сальников.

Главный инспектор управления дорожно-транспортного хозяйства городского округа Мытищи Максим Корнев отметил, что постоянно находится в контакте со службами РЖД и не оставляет мониторинг ситуации на станции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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ЖКХ Мытищи
22 февраля 2024, 14:46
Пассажирам «Мострансавто» раздали держатели для телефонов накануне Дня защитника Отечества
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Компания «Мострансавто» подарила пассажирам-мужчинам около тысячи брендированных держателей для телефонов в преддверии Дня защитника Отечества. Их вручали на автовокзалах, станциях и в автобусах.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, акция прошла в разных городах региона. Мужчинам подарили держатели с логотипами предприятия.

«Сегодня трудно представить человека, у которого нет мобильного телефона. Мы решили, что наши полезные аксессуары для гаджетов станут универсальным подарком, который каждый сможет использовать в повседневной жизни. На всех держателях нанесен логотип предприятия, мы дарили подарки и детям, и взрослым», - рассказали в компании.

В ведомстве напомнили, что «Мострансавто» обслуживает около 1,4 тысячи маршрутов. Ежедневно на линии выходят свыше 4,7 тысячи автобусов.

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Праздники Автобусы
22 февраля 2024, 14:41
Глава Одинцова Андрей Иванов поздравил сотрудников скорой помощи с Днем фельдшера
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Глава Одинцовского округа Андрей Иванов наградил лучших сотрудников скорой помощи ко Дню фельдшера. Он вручил 13 медикам благодарственные письма от главы муниципалитета и Совета депутатов.

«Фельдшеры - это те люди, которые всегда оказываются рядом с нами в трудные моменты. Вы очень часто сталкиваетесь с экстренными ситуациями. Вам приходится принимать сложные решения, от которых зачастую зависит человеческая жизнь. Выражаю вам искренние слова благодарности, признательности и восхищения», - отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Сегодня в Одинцовском округе насчитывается 39 бригад скорой медицинской помощи, на всех подстанциях работают 397 человек. В автопарках станций находится 49 машин скорой помощи. В 2023 году семь из них обновили, еще восемь заменят в 2024 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Андрей Иванов поздравил сотрудников скорой помощи с Днем фельдшера. Он не только вручил награды, но подарил сотрудникам большой телевизор для обучений и онлайн совещаний.

Праздники Скорая помощь Врачи Андрей Иванов
22 февраля 2024, 14:30
Спектакль «Маленький принц» покажут в Подольске 25 февраля
Культурно-просветительский центр «Дубровицы»
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Спектакль «Маленький принц» пройдет в Подольске. Историю о любви по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери дети и подростки смогут увидеть 25 февраля в Культурно-просветительском центре «Дубровицы».

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, зрители увидят историю о маленьком мальчике, который путешествует по разным планетам, находит друзей, учится любви и дружбе.

Музыку французских композиторов к постановке исполнит Губернаторский оркестр Московской области.

Мероприятие пройдет при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Спектакль

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