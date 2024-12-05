05 декабря 2024, 17:46

Премии губернатора вручили ученым в Подмосковье

АНО «АИР», Министерства инвестиций
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Авторский коллектив из двух человек, а также 14 лауреатов получили премии губернатора Московской области за 2024 год. Награды торжественно вручила зампред правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что вручение губернаторской премии служит признанием заслуг молодых ученых и специалистов, которые вносят значимый вклад в развитие науки и технологий в стране. По словам Зиновьевой, достижения претендентов оценивались с учетом приоритетов региона, новизны разработок и достигнутых результатов. Она подчеркнула, что размер каждой премии в этом году составил 700 тысяч рублей.

Среди премированных оказались сотрудники и коллективы различных научных организаций Подмосковья, включая Институт физики твердого тела имени Осипьяна РАН, Институт биохимии и физиологии микроорганизмов имени Скрябина РАН, Объединенный институт ядерных исследований и НПП «Исток» имени Шокина.

В числе награжденных оказался проект научного сотрудника Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН, кандидата химических наук Азата Акбулатова.

Акбулатов нашел решение проблемы быстрой деградации таких батарей, возникающей из-за воздействия влаги и кислорода. Его методы позволяют ингибировать нежелательные разрушительные процессы в перовскитных материалах.

Также премию получил кандидат технических наук Дмитрий Никифоров из Объединенного института ядерных исследований.

Награды Ученые Технологии Наука
05 декабря 2024, 18:16
Бизнес-омбудсмен и прокурор Подмосковья провели прием предпринимателей
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
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Прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющая обязанности Уполномоченного по защите прав предпринимателей Наталья Чудакова провели совместный прием предпринимателей. В мероприятии приняли участие пять бизнесменов, которые обратились за защитой своих прав и законных интересов.

Так, со своими жалобами обратились предприниматели из Красногорска, Можайска, Черноголовки и Богородского. Основными темами обсуждений стали бездействие местных администраций по исполнению судебных решений, действия регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами и неправомерные действия подрядчика ГК «Росавтодор».

В ходе встречи участники уточнили детали, касающиеся заявлений. По всем обращениям, рассмотренным на приеме, будут проведены соответствующие проверки, и в нужных случаях прокуратура примет меры реагирования. Жалобы предпринимателей останутся под контролем Аппарата Уполномоченного.

Предприниматели могут направлять свои обращения через сайт Уполномоченного, лично посетив приемную в своем городе или по телефону: 8-800-550-63-53.

Поддержка предпринимателей в Московской области
05 декабря 2024, 18:16
Концерт к Международному дню инвалидов прошел в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Приурочили мероприятие к Международному дню инвалидов. Активистов общества наградили почетными грамотами.

Праздничную встречу с участниками «Всероссийского общества инвалидов» городского округа Мытищи провели в библиотеке имени Дмитрия Кедрина. Коллектив «Патриот» подготовил для гостей творческий сюрприз - песни прошлых лет и белорусские народные танцы.

«Эти встречи становятся для нас уже традиционными, особенно в такие праздничные дни. Поздравляю вас, крепкого вам здоровья и новогоднего настроения», - пожелала заместитель главы городского округа Мытищи Ирина Ваврик.

Активных членов общества поблагодарили за многолетний труд на благо укрепления и развития организации инвалидов, а также наградили грамотами, благодарственными письмами и вручили подарки.

По мнению организаторов и самих участников, подобные праздники создают атмосферу взаимопонимания и поддержки, укрепляют дружеские связи, а также помогают расширить круг общения.

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Мытищи Песни Работа Инвалиды
05 декабря 2024, 17:31
Митинг к 83-летию начала битвы за Москву прошел в Лобне
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В Лобне прошли памятные мероприятия к 83-летию контрнаступления советских войск. Жители возложили цветы к памятникам.

Церемония возложения цветов прошла в микрорайонах Красная Поляна, Луговая и Восточный. Также почтили память защитников Москвы и всех погибших в Великой Отечественной войне у мемориального комплекса «Зенитное орудие». В митингах приняли участие глава Лобни Анна Кротова, исполнительный директор Совета муниципальных образований Николай Ханин, депутаты местного Совета, прокурор города Алексей Пальчик и начальник ОМВД Владимир Демурчян «Именно в Лобне благодаря мужеству и отваге солдат был дан отпор фашистам, что стало важным шагом на пути к Великой Победе. С благодарностью мы вспоминаем всех, кто ценой своей жизни отстоял нашу русскую землю», - поделилась в своем телеграм-канале глава муниципалитета Анна Кротова.

В памятных мероприятиях также приняли участие кадеты, юнармейцы и жители города.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Москва
05 декабря 2024, 16:46
Еще 700 рабочих мест создали в Подмосковье за счет открытия торговых центров
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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С начала года в Подмосковье открыли семь новых крупных торговых центров общей площадью 51 тысячу квадратных метров. В них создали свыше 700 рабочих мест

Сфера торговли и услуг активно развивается в Подмосковье. В этом году на территории региона открыли семь крупных торговых центров. Они появились в Ступине, Долгопрудном, Орехово-Зуеве, Химках, Одинцове, Раменском и Богородском округе.

Так, в Раменском на улице Народное Имение открылся ТЦ «Атриум». Его площадь составила 13,7 тысячи квадратных метров. Там создали 400 рабочих мест. В Ступине на улице Металлургов заработал магазин \"Оби\", где представили строительные материалы, товары для ремонта и многое другое.

В Минсельхозпроде региона отметили, что развитие торговли повышает качество жизни и создает новые рабочие места.

Рабочие места

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