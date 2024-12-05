Премии губернатора вручили ученым в Подмосковье

Она отметила, что вручение губернаторской премии служит признанием заслуг молодых ученых и специалистов, которые вносят значимый вклад в развитие науки и технологий в стране. По словам Зиновьевой, достижения претендентов оценивались с учетом приоритетов региона, новизны разработок и достигнутых результатов. Она подчеркнула, что размер каждой премии в этом году составил 700 тысяч рублей.

Среди премированных оказались сотрудники и коллективы различных научных организаций Подмосковья, включая Институт физики твердого тела имени Осипьяна РАН, Институт биохимии и физиологии микроорганизмов имени Скрябина РАН, Объединенный институт ядерных исследований и НПП «Исток» имени Шокина.

В числе награжденных оказался проект научного сотрудника Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН, кандидата химических наук Азата Акбулатова.

Акбулатов нашел решение проблемы быстрой деградации таких батарей, возникающей из-за воздействия влаги и кислорода. Его методы позволяют ингибировать нежелательные разрушительные процессы в перовскитных материалах.

Также премию получил кандидат технических наук Дмитрий Никифоров из Объединенного института ядерных исследований.