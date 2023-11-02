Премьеру спектакля «Семейная картина» покажут в Московском Губернском театре 7 ноября

Раннюю пьесу Островского «Семейная картина» дважды запрещали цензурой в XIX веке. Это первая законченная пьеса драматурга, написанная им в 24 года.

Как отметил художественный руководитель Губернского театра Сергей Безруков, Островский - один из самых значимых авторов для репертуара театра. В этом году отмечается 200-летие со дня рождения классика.

В пьесе нет второстепенных персонажей - каждый важен, как на полотне художника. Все детали сюжета переплетены, подобно лучшим жанровым картинам XIX века.

Зрители смогут увидеть ярких героев Островского и оценить мастерство актеров в раскрытии характеров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале уже много новогодних мероприятий, список которых пополняется каждый день.

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