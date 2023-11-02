Премьеру спектакля «Семейная картина» покажут в Московском Губернском театре 7 ноября
Новый спектакль по пьесе Островского «Семейная картина» представят в Губернском театре 7 и 10 ноября. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.
Раннюю пьесу Островского «Семейная картина» дважды запрещали цензурой в XIX веке. Это первая законченная пьеса драматурга, написанная им в 24 года.
Как отметил художественный руководитель Губернского театра Сергей Безруков, Островский - один из самых значимых авторов для репертуара театра. В этом году отмечается 200-летие со дня рождения классика.
В пьесе нет второстепенных персонажей - каждый важен, как на полотне художника. Все детали сюжета переплетены, подобно лучшим жанровым картинам XIX века.
Зрители смогут увидеть ярких героев Островского и оценить мастерство актеров в раскрытии характеров.
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