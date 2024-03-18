Премьеру семейного спектакля «Сказка о потерянном времени» представят в Мелихове 24 марта
Музей-заповедник Чехова «Мелихово» покажет премьеру семейного спектакля «Сказка о потерянном времени» 24 марта. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Мелиховский театр представит зрителям знакомую с детства сказку Евгения Шварца о том, как злые волшебники наказали школьников за лень и безделье, превратив их в стариков.
В этом театральном путешествии не обойдется без удивительных превращений, путаницы во времени и возрасте, волшебства, которое обязательно поможет, если искренне поверить в него.
Начало спектакля - в 12:00. Подробности - на сайте chekhovmuseum.com.
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