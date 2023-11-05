05 ноября 2023, 15:54

Премьеру Башкирии показали игру «Добродел» в павильоне Подмосковья на выставке «Россия»

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Премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров посетил стенд Московской области на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Гостю показали игру-стратегию, построенную на принципах Центра управления регионом и платформе «Добродел».

В игре, как и в жизни, случаются самые разные ситуации. Их решают с помощью «Добродела». Управлять Московской областью на экране можно специальным интерактивным пультом. Премьер Башкирии поинтересовался, для кого предназначена игра. Ему ответили, что она интересна как детям, так и взрослым.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что стенд региона на выставке «Россия» позволит посетителям совершить виртуальное путешествие по значимым местам Московской области. Глава региона пригласил всех посетить павильон № 75 на ВДНХ.

Накануне стенд Подмосковья осмотрели несколько политиков и знаменитостей. Среди них - губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов , олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков , чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух и режиссер Игорь Угольников.

Башкирия Выставка-форум «Россия»
05 ноября 2023, 12:06
Посетителей выставки «Россия» обучат пилотированию дронов на стенде Подмосковья
Телеканал «360»
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На стенде Московской области на международной выставке-форуме «Россия» появилась новая активность. Посетители могут освоить первичный этап пилотирования дронов.

Обучение ведет инструктор из подмосковной школы. Поучаствовать могут все желающие.

Накануне стенд Московской области осмотрели несколько знаменитостей и политиков, приехавших на выставку. Среди них губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов , чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова, режиссер Игорь Угольников , олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.

Стенд сделали интерактивным. На нем, как отметил губернатор Андрей Воробьев , отражается «весь колорит Московской области». Гости могут виртуально попутешествовать по значимым местам региона, поучаствовать в паблик-токах с людьми культуры, спорта, бизнеса. Присутствует и игровая зона.

Выставка «Россия» открылась на ВДНХ накануне, в День народного единства.

Выставка-форум «Россия»
04 ноября 2023, 22:28
Капитальный ремонт Дмитровского техникума выполнили более чем на 50%
Freepik
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Дмитровский техникум начал преображаться. Благодаря поддержке губернатора региона Андрея Воробьева учреждение вошло в программу «Образование Подмосковья».

Ход ремонтных работ в техникуме контролирует глава городского округа Илья Поночевный. Сейчас уже выполнили больше половины: произвели демонтаж, укрепили стены, окна и фундамент. Также специалисты приступили к установке вентиляции, которая будет проходить по всему учебному корпусу.

«До конца доделывается монтаж вентиляционной системы, инженерной системы - это включается слаботочка, освещение плюс отопительные все моменты. От отпления ведется магистраль, сантехника и так далее подготавливается к чистовой отделке», - заявил заместитель директора Дмитровского техникума Виктор Колосов.

Дмировский техникум - одно из старейших учебных заведений, его открыли в 1940 году. С этого времени в здании еще ни разу не проводили капремонт. Теперь на объекте трудятся почти 50 специалистов. Они также работают над утеплением фасадов, теплоизоляцией труб подвалов и чердачных помещений.

В техникуме учатся более 2500 студентов по 36 направлениям. Наиболее известные: «Поварское и кондитерское дело», «Защита в чрезвычайных ситуациях» и «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей».

На время ремонта учебный процесс проходит в поселке Новосинького. Студенты и преподаватели очень ждут открытия мастерских. Именно там реализуют программу «Профессионалитет», разработанную Минпросвещения.

Ключевая задача - оборудовать мастерские современной техникой и подготовить будущих специалистов. С этим учителя и студенты заведения справляются на ура. Они призеры и победители региональных всероссийских конкурсов по профессиональным навыкам.

Ремонтные работы Москва 2023
04 ноября 2023, 21:39
Дворец молодежи «Дружба» в Серпухове отпраздновал 20-летие со дня основания
unsplash.com
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Самые активные представители подрастающего поколения Серпухова воспитываются в Дворце молодежи «Дружба». Здесь проходят мастер-классы и выставки от воспитанников театральной студии «Абсурд», участников школы подготовки вожатых и военно-патриотического клуба.

Занятия осуществляются на бесплатной основе. На мероприятия люди приходят семьями, рассказала директор Дворца молодежи «Дружба» Ирина Балкина. Воспитанник организации Даниил поделился, что почти каждый день проводит в военно-спортивном центре. На занятия он попал случайно - пришел с другом за компанию и решил остаться.

«Я так рад, что такой дворец у нас в городе есть. Что есть место, где каждый желающий может найти друзей, что-то узнать и как-то развиться. Это очень здорово», - сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Участники клубов и молодежных организаций неоднократно становились победителями региональных соревнований и конкурсов, а также лауреатами международных состязаний. Глава округа указал на заслуги сотрудников, которые ежедневно делятся с детьми знаниями и опытом.

Воспитанники и наставники ведут активный образ жизни, проводят квесты и интеллектуальные игры. Дворец молодежи оправдывает свое название - жителей Серпухова объединяет дружба и любовь к родному городу.

Ранее 20-летие отпраздновал Центр по профориентации и трудоустройству молодежи в Серпухове. За эти годы учреждение помогло определиться с профессией более чем 80 тысячам учащимся.

Молодежь Серпухов
04 ноября 2023, 21:16
Фестиваль керамики прошел в Коломне
Pxhere
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Межотраслевой форум «Керамика из прошлого в будущее» прошел в Коломне. Его организатор Екатерина Бочарова рассказала, что город издавна славится прочными керамическими изделиями.

Их создают из красной и белой глины с добавлением особых компонентов. Она напомнила, что в словаре Даля даже есть такое выражение: «крепкий как коломенский горшок».

На форум приехала керамист Ксения Пирвиц из Санкт-Петербурга. Архитектурной керамикой она заинтересовалась около 15 лет назад, прошла стажировку за границей, а затем вернулась на родину и открыла собственную мастерскую. Своим опытом Ксения поделилась с участниками межотраслевого форума.

«Это очень интересно подбирать какие-то материалы. Глина может быть красная, белая. Фарфор - это то, что для меня очень интересно и прям я этим болею, можно сказать», - отметила она.

Форум «Керамика из прошлого в будущее» прошел в Коломне во второй раз. В прошлом году в городе открылась мастерская керамики «Кружка добра».

Ранее Коломна представила Подмосковье на Национальной гостиничной премии в номинации «Лучший город для гостиничного бизнеса». В 2022 году тут проходили массовые фестивали и концерты, которые посетили 200 тысяч человек.

Коломна Россия

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