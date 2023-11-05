Премьеру Башкирии показали игру «Добродел» в павильоне Подмосковья на выставке «Россия»

В игре, как и в жизни, случаются самые разные ситуации. Их решают с помощью «Добродела». Управлять Московской областью на экране можно специальным интерактивным пультом. Премьер Башкирии поинтересовался, для кого предназначена игра. Ему ответили, что она интересна как детям, так и взрослым.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что стенд региона на выставке «Россия» позволит посетителям совершить виртуальное путешествие по значимым местам Московской области. Глава региона пригласил всех посетить павильон № 75 на ВДНХ.

Накануне стенд Подмосковья осмотрели несколько политиков и знаменитостей. Среди них - губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов , олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков , чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух и режиссер Игорь Угольников.