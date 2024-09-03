Премьера спектакля «Портрет» прошла в театре кукол в Балашихе

Новый сезон артисты Маленького театра кукол Балашихи начали с премьеры. Спектакль рассчитан на зрителей старше 12 лет. В постановку артисты добавили трагедию, мистическую атмосферу и даже юмор. Главный герой - молодой и талантливый художник, у которого ничего нет. В какой-то момент деньги в его жизни становятся важнее творчества.

«Произведение Гоголя - это, прежде всего, приглашение к размышлению. Наш спектакль про искушение, про соблазн, которые всегда где-то рядом. Соблазн может незаметно увести тебя с твоего пути, с твоей правды в другую сторону. Но нужно беречься и пытаться сохраниться», - отметил режиссер спектакля Алексей Усов.

Также в середине сентября зрителям покажут вторую премьеру - спектакль «Мальчик-с-пальчик». Постановка режиссера Марии Кузнецовой рассчитана на зрителей старше трех лет.

«Спектакль „Терешечка“ будет показан 3 ноября в Москве в конкурсной программе большого детского фестиваля. Это как „Оскар“ в искусстве для детей. А в декабре порадуем наших зрителей новогодней премьерой „Умка“ - про дружбу мальчика и медвежонка. В октябре для зрителей планируем запустить проект „Маленький театральный клуб“. На встречах будем обмениваться опытом и общаться на темы, касающиеся театра», - пояснил художественный руководитель Маленького театра кукол Дмитрий Богданов.

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