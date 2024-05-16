Премьера спектакля по рассказу Шолохова прошла в Красногорске
Премьера спектакля «Судьба человека. Первая весна» состоялась в Красногорске. В основе постановки лежит рассказ Михаила Шолохова.
Авторы постановки хотели не просто воспроизвести сюжет знаменитого рассказа, а открыть смыслы, заложенные в характере главного героя.
«В основу лег сюжет, который всем знаком. Судьба Андрея Соколова - это судьба русского и советского человека. Образ содержательный, особенно сейчас - в непростые времена. Несмотря на сложные жизненные испытания, он остался преданным своей стране и нашел мужество жить дальше», - поделился режиссер спектакля Михаил Иванов.
В художественном музыкальном спектакле переплетется шолоховский сюжет с подлинными историями из настоящего, записанными из уст участников специальной военной операции и жителей Донбасса.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».