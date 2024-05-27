Премьера спектакля о блокадном Ленинграде прошла в Московском губернском театре

В основе сюжета - реальная история о кошках, которых прислали в 1943 году в окруженный немцами Ленинград. Животных привезли в город, чтобы они ловили крыс, которые уничтожали продовольствие.

Девочка Яся живет в блокадном Ленинграде вместе с работающей в Кунсткамере мамой и котом Елисеем. Герои, как и в классическом «Щелкунчике», противостоят Крысиному Королю, однако, в интерпретации Дениса Нефедова, крыс отправили в Ленинград фашисты, чтобы те помогли им сломить и уничтожить город.

«Мы знаем о войне не понаслышке. У меня многие студенты награждены боевыми медалями за операцию в Сирии - много показывали спектаклей в Сирийской Арабской Республике, а сейчас часто показываем спектакли на Донбассе. Недавно вернулись с фестиваля „Звезды над Донбассом“», - прокомментировал ректор института театрального искусства имени Народного артиста СССР Иосифа Кобзона Дмитрий Томилин.

Первыми зрителями спектакля стали жители Санкт-Петербурга - в том числе и блокадники. Премьера прошла 12 января 2024 года в Аничковом дворце Санкт-Петербурга. Спектакль был благотворительным, его зрителями стали 800 детей из социальных учреждений, семей участников СВО и многодетных семей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется. Там же можно больше узнать про «Дом Сурановых» и о доступных экскурсиях по Коломне.

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